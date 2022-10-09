台灣大學很難考，從前被稱為「窄門」。現在少子化，比較容易進去了。

然而新的窄門卻出現了。那是校長選舉的政治審查之門。

這一關還真難考。因為考官不是老師，是學生，是職業學生，以及背後操控的「新黨國體制」。

九月十五日，為校長候選人而舉辦的「校長給問」座談會上，學生會與研究生會的幾位學生，用台語逼問校長候選人「中共武力侵台」的態度。逼得有教授用台語回答，有人學舌「打到最後一兵一卒」，有人則寧可避開，談更高遠的國際交流。

學生逼迫教授政治表態？這是什麼年代的事？是1960年代的文革嗎？學生是在學戒嚴時代拷問個人的「忠誠度」嗎？

然而，水，顯然更深。

選前兩天，研究生協會會長許冠澤要求台大校長候選人郭大維要先辭去鴻海的獨立董事等其他職務。事實上，依台大法規，候選人並無規定必須先辭獨立董事才能選，依法可以選上再辭。而其他候選人也有兼職者，卻未被點名。唯獨點名郭大維。

值得一提的，許冠澤的聲名赫赫，是當年反馬政府黑箱課綱環島的學生，後來讀東華大學，抗議學校機車違停罰則發生衝突，畢業後考上台大城鄉所，選上研究生會會長。從反課綱到東華大學的抗爭，乃至於考上台大城鄉所的爭議，都曾是綠色媒體關注的焦點。

遴選前兩天，他會如此明確指控郭大維，不禁讓人想起2018年卡管事件。當時管中閔選上校長，就是被教育部以擔任富邦獨立董事，未寫在候選人資料上，有違利益迴避原則，而不予聘任。然而事實是，選前半年，《自由時報》早已在新聞頭版報導過，校內也早通過公文，舉校皆知。教育部只是欲加之罪，何患無辭。現在對郭大維的指控，不禁讓人懷疑是背後的黑手在操盤。

無獨有偶，選前一天，台灣大學香港研究社與香港邊城青年共同聲明，點名郭大維在香港反送中期間，於香港城市大學擔任校長資深顧問及工學院院長，卻對城大學生被捕、港警向城大校園及宿舍發射催淚瓦斯等事件沉默不言，對此強烈譴責並要求郭大維正面回應。

連續兩天的抹紅抺黑，而後立即進入遴選，讓郭大維要回應都措手不及。這操作的手法，多麼讓人熟悉！當年管中閔被行政院、立法院、監察院、司法單位調查，黨政媒全面獵殺，以一人之力，何曾有機會自清？

這水，是有多深？

依據媒體報導，台大校長遴選的最後，是由郭大維與陳文章出線，做最後PK。最後由低調而不具政治色彩的工學院長陳文章出線。

校長選舉是無記名投票，無人知道21位遴選委員如何思考抉擇。但因為選前的政治操作，遴選委員很可能會因此聯想當年遴委會召集人陳維昭，遭受各方攻擊，得頂住巨大的政治壓力，甚至北檢的約談，才得以保住台大的尊嚴和大學自主的精神。若由郭大維選上，依選前的政治陣仗，恐怕會是卡管事件重演。台大會有多久沒有校長，無人知曉。

所以工學院長陳文章選上校長，還真是老天保佑。讓台大還有喘一口氣的時間，讓那些政治操盤黑手無法下手，讓台大校園還保有一點最後的寧靜。

然而，一想到台大校長選舉，校長要先經過學生會的政治審查，還要被拷問忠誠度，就感到不寒而慄。當校長選舉寧可選出爭議少的人，那是不是意味著寒蟬效應已開始起作用？台灣學術思想自由的空間還有多大？這政治審查是不是像當年「人人心中有個警總」一樣，那恐懼感的「心魔」，已植入人心？

天佑台大，天佑台灣！（作者為自由作家）

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