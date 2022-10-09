蔡英文悄悄地把｢中華民國國慶日｣偷天換日成了｢台灣國慶日｣，不懂，｢台灣國慶日｣在慶祝什麼？難道是｢台灣國｣的生日？

很多人沒搞懂，｢10月10日｣其實也不是｢中華民國生日｣，而是武昌起義、推翻滿清開的第一槍，直到隔年開春第一日，也就是1912年1月1日（元旦），在孫文就任臨時大總統時定為「中華民國開國紀念日」，所以元月一號才是中華民國「開國日」，也就是中華民國生日。孫中山在誓詞中強調「國家之本，在於人民，合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國，是曰民族之統一。」這是國家生日的意義。

所以蔡英文沿襲10月10日為｢台灣國慶日｣不知在慶祝什麼？還自以為得意，其實是在矮化自己，因為對岸早把｢台灣｣列為｢中華人民共和國｣的一個省，外國人也多以為台灣是屬於｢中國｣的，把台灣刻意標榜出來不正合了對岸的意，增強外國人對兩岸的誤解？到底誰傻？

｢中華民國｣和｢中華人民共和國｣明明是兩個政治實體，劃分得好好的，蔡英文非得把｢中華民國｣消滅掉，台獨又搞不成，把一個好好的國家搞得四不像，不知是何居心？

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