世界上只有一個中國，這是全球華人的共識。但是，台灣民進黨當局則長期迴避「九二共識」，極力否認「兩岸同屬一個中國」原則，如今更是利用大國博弈，妄圖挾洋自重，讓兩岸關係陷入了困境。

最近一個時期，我們看到美國國會眾議院議長佩洛西訪台、美國參議院外委會通過「2022年台灣政策法案「，以及美國政要有關協防台灣的危險言論。這些言行嚴重挑戰了中美三個聯合公報，嚴重破壞了中美關係的政治基礎。不久之前，王毅外長在訪問美國期間表示——「當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。」

現在，兩岸關係如何發展，台海局勢乃至整個亞太地區的安全和穩定如何保證，已經成為中華民族偉大復興道路上最大的不確定性，這是兩岸人民和國際社會共同關心的焦點，更是全體華人華僑夙夜憂歎的心結。

我們是辛亥革命先驅的後人，同我們的先輩一樣，期待祖國盡快的完全統一；期待中國走向一個富強、民主、文明的現代化國家；更期待包括海外華人華僑在內的全體「中國人」過上富裕、自由、愜意的生活。

辛亥革命結束了中國兩千多年的君主專制制度,並在思想上、政治上給中國人民帶來了不可低估的解放作用。但正如孫中山先生臨終之前所說：「革命尚未成功，同志仍需努力」。一百多年過去了，雖然我們已經取得了舉世矚目的成就，但尚未完成最後的祖國完全統一，距離真正的中華民族偉大復興，也還有一定距離。我們這些辛亥革命先驅後人認為——「我們依然有責任，在新時代繼承辛亥革命前輩們的精神，在祖國完全統一這個關鍵問題上，盡一份力量。」在此，我們呼籲全球華人求同存異，凝聚共識，攜起手，肩並肩地共同爭取祖國完全統一，共創中華民族偉大復興的美好未來！

遙想當年，庚子國變。列強環伺，民族危亡，國家殘破，民不聊生。1902年，梁啟超先生首次提出了「中華民族」的概念，從此中國人才正式有了現代意義上的民族觀念。「中華民族」這四個字激勵了無數仁人志士，走上了革命之路。最終，匯聚在孫中山先生周圍，成功地推翻了腐朽的滿清王朝，把古老的中國推入了共和時代。

彼時的台灣還是日本的殖民地。雖然，當時的台灣同胞在日本的殖民統治之下，但依舊感受到了「中華民族」這四個字所代表的不屈精神和巨大力量。他們正懷著焦急的心情，在傾聽祖國的召喚。

如今，中國正處於實現中華民族偉大復興正確的道路上。國力蒸蒸日上，人民生活水平顯著提升。順應時代潮流，實現祖國統一，是人心所向，大勢所趨。但是，在民進黨當局多年以來「文化台獨」的侵蝕下，逐漸切斷了台灣與祖國大陸的血脈聯繫，蒙蔽了新一代台灣青年的眼睛。讓一些台灣同胞忘記了自己的祖國，成為真正的「亞細亞的孤兒」。我們想告訴台灣同胞，祖國最貧弱時，你們不曾是孤兒，今天你們更不可能是孤兒。

王毅外長在與基辛格先生會晤時表示：「實現和平統一是我們的最大願望，也將為此盡最大努力。」但是，王毅外長還說：「台獨」越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。中國有句老話：寧失千軍，不丟寸土。這就是中國人的意志和決心。

如今，在民進黨當局執政下，島內政治生態烏煙瘴氣。談統一成了犯忌諱，談中國大陸進步成了一種竊竊私語。我們善意地提醒一下島內的政客們，請你們睜眼看世界。

統一是歷史大勢，是正道；「台獨」是歷史逆流，是絕路。

正如孫中山先生所言：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。」希望廣大台灣同胞一定認清祖國統一的必然性，認識到「台獨」的危害性，更希望全球華人在這個關係到祖國命運的問題上，能夠積極行動，有所作為。

孫中山先生還說過：「『統一』是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」 從上世紀初，中華民族從谷底走到今天，是無數革命先烈拋頭顱、灑熱血，一百多年的曲折前行，實在太不容易了。我們這些辛亥先驅後裔認為，台灣問題是因為民族弱亂產生，必將因為民族復興解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志。

最後我們在全球各地的部份辛亥後裔再次呼籲，全球華人應正視現實，深悟局勢之嚴峻。相信只要全體華人攜手共同努力，遏阻台獨、促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，必將實現全球華人所期待的祖國完全統一和中華民族偉大復興。

（聯署簽名：

孫中山-曾外孫王志竑

黃 興-孫女黃儀莊

黃 興-孫女黃建舲

蔡 鍔-孫女蔡 慈

黃 興-曾外孫闞毅

李濟深-女兒李筱松

程 潛-女兒程 丹

李書城-女兒李小文

仇 鰲-孫子仇君抗

石陶鈞-孫子石景章

阮漢三-外孫女李清

李烈鈞-孫子李季平

李章達-孫子李時泰

李書城-外孫女馮真

李根源-孫子李成寧

李根澐-孫子李成錫

周震鱗-孫女周用宜

周震鱗-孫女周用仁

程 潛-外孫紀 彭

馮自由-孫子馮修武

熊秉坤-孫子熊永鑄

劉揆一外孫、劉道一侄外孫-葉平

仇 鰲-曾孫子 仇 序

李書城-曾外孫女李丹陽

李根澐-曾孫子 利瓦伊鎮）

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