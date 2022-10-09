全球首富、特斯拉執行長馬斯克建議「將台灣變中國特別行政區」，言論適當與否見仁見智。意外在於，馬斯克基於自己商業利益的倡言，竟成為民進黨台北市長候選人陳時中的一面政治照妖鏡，使其無所遁形。

陳時中讓綠營支持者「驚呆」在於，當馬斯克的說法在台灣內部是如此的政治不正確，陳時中卻能在首次回應時，大力誇讚馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法；更替他緩頰「不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論」。

一時之間，陳時中彷彿成了「愛馬氏」，只是他愛的，肯定不是以往綠營動輒譏諷的那位「愛馬氏」——馬英九，而是全球首富馬斯克。

但認真一想，對於陳時中而言，馬斯克所說的「將台灣變中國特別行政區」，似乎比較像是綠營人士會拿來塞進馬英九嘴裡的誣衊之詞？怎麼現在變成馬斯克講了之後，「陳時中們」反而客氣起來？

難道說馬斯克的中國特別行政區，跟馬英九的中國特別行政區（馬英九未說過），兩者長得不一樣？抑或是說，綠營朋友批評馬英九親中，其實是基於意識形態立場的「為反而反」，所以才會面對一位美國人說出「中國特別行政區」如此親中、舔中的詞彙時，呈現出其實也沒那麼的反對的靦腆態度？

借韓國瑜來看陳時中。韓國瑜當年在香港「反送中遊行」之際，第一時間被問及此事時，回以「不知道、不曉得」，馬上就遭到綠營全面性的「親中」、「舔共」抨擊。現在，陳時中第一時間的說法，比起韓不遑多讓，如果今天是韓國瑜說了陳時中的話？陳時中們恐怕不會善罷干休吧？結果現在的綠營卻呈現集體選擇性失憶狀態，雙標到讓人莞爾。

至於陳時中第二次修正式發言內容是什麼，其實也不重要了，也只有借用綠營公審韓國瑜的標準，才能徹底檢視陳時中的本質。包括透過第一次發言的內容，來判斷當事人究竟是否是「草包」，以及當事人的發言內容是否符合傳統綠營認同的「台灣意識」。

如果陳時中的第一次發言既不草包，也符合綠營認同的「台灣意識」，只能說，那第二次發言的陳時中肯定就是酒後的胡亂發言了。（作者為自由撰稿人）

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