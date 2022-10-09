中華民國國慶日這一天，人們驚覺：「中華民國」怎麼不見了！

在總統府前的慶典上，中華民國的英文名字被「台灣國慶日」（Taiwan national day）取代；象徵著光輝十月的喜慶色調應是紅色，但總統府包覆著一種青白色調的悲情感。國際上也不遑多讓，傳來幾則讓人憂心的消息：特斯拉執行長馬斯克說，要避免台海戰爭，可以讓台灣成為中國的特別行政區；美媒則報導，華府有兵推做出推想，若台灣會被中共占領，就要先把台灣科技人才撤退到美國，最極端的應變是，為了避免台積電技術被中共占有，所以要先炸掉台積電。炸台積電即是炸台灣，美國人可以這樣對待台灣嗎？

馬斯克矮化台灣 不必意外

這就是中華民國111年國慶日的氣氛。這帶給民眾什麼感覺？在一個中華民國總統都把「中華民國」給取消了的國慶日，為什麼國際上傳來充滿「亡國感」的消息？

首要責任當然是中華民國總統蔡英文，她掛著國家元首的名位，和執政的民進黨官員們領著中華民國的薪水，享受著高官厚祿，卻在對外宣傳上，寧可用「Taiwan national day」，從外文名稱上，悄悄消滅了中華民國。但蔡英文仍不敢把「台灣共和國」端上檯面，只敢在國慶日名稱上作手腳。

「人必自侮，而後人侮之」，這個自我取消國號、自取其辱的行為，難免會引起國際觀感的改變。馬斯克不把中華民國當一個國家，甚而認為可以當中國的特別行政區，豈是意外？

由於這個政府已失去主體性，有如幫美國打前鋒的小兵，寧可把台灣變成美國的火藥庫，難免被美國頤指氣使。但如果冷靜地了解美國政府的「思維方式」，則美國為了保有科技領先地位，決定把世界科技所需要的先進技術從火線前方撤退，退到美國後院，然後把可能科技外洩的工廠炸毀，讓台積電屍骨無存，這是不是一個尋常的決策思維？他們更在乎和中共爭霸，不要高科技外流。在他們的眼中，何曾有中華民國、台灣人民？更不用說誰曾在乎台灣人妻離子散、家毀人亡的悲劇。在美國第一、美國利益優先的前提下，台灣人民的權益有在美國政策考量之內嗎？

蔡政府偷換國名 不敢台獨

這就是「美國第一」的國家利益！這就是美國的科技理性！所以國慶前夕，傳出華府兵推說要撤退台灣科技人員，要炸毀台積電，就是沒有一句關心到台灣人民。這能怪誰？連中華民國的「這個總統」都不把自己的國家當國家，不把人民當人民，還能怪誰？

當然，台灣內部還是有不同的聲音與爭議。馬英九批判蔡英文取消了中華民國，偷偷換上了「台灣國慶日」。然而，卻有人批評馬英九和國民黨的這個「一中憲法」害死台灣，以致於無法擺脫中國？但此一問題罵馬英九還真是罵錯人了。現在執政者是民進黨，立法院多數黨也是民進黨，該批判的是民進黨為什麼不修掉「一中憲法」？為什麼用台獨騙到了選票，卻在中華民國的大屋頂下納涼？還有人大罵是「中國人欺負台灣人」，講得好像是堅持中華民國國號的人就是中國人，而講「台灣國慶日」的就是台灣人。然而掛著「中華民國總統」和行政院長頭銜的人，難道沒想到他們領的是中華民國政府的薪水嗎？吃著父母的飯，開口就罵爹罵娘，而且不認爹娘，這是台灣人應有的厚道嗎？

其實，民進黨人更清楚，今天阻擋台獨建國的最大力量是美國和中共。如果不是這兩個大國需要一個恐佈平衡，而中華民國是這個維持現狀的最大公約數，恐怕中華民國早就亡了。依照世界局勢看，既然傳出美國已在討論如何從台灣撤出科技人才，那麼在美國的戰略之下，中華民國還有多少價值，多少時間呢？

當中華民國總統在中華民國國慶日，把中華民國國號都取消了，這是不是另一種形態的「自取滅亡」呢？天佑中華民國！