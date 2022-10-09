再過幾天，台灣將迎來新冠疫情以來最大的國境解封，儘管本土疫情仍處於高原期，死亡人數也居高不下，中央疫情指揮中心強調解封時間不變，但，政府真的準備好了嗎？

國慶連假各地湧現出遊人潮，顯示國人普遍期待早日開放與病毒共存，尤其在陸續擴大入境人數限制後，境外移入個案並未顯著增加，反而本土疫情出現新高峰，醫界認為過度國境管制無太大意義，解封降級勢在必行。

不過，此刻正值秋冬流行病盛行，國人好發心肌梗塞、腦中風等重症，國內醫療量能能否負荷將是解封面臨的最大挑戰，醫界呼籲將新冠降至第4類法定傳染病，讓確診重症者才需住專責加護病房，其他共病者能住一般加護病房。

只是，指揮中心對退場及法傳降級始終說不清楚，指揮官王必勝說指揮中心還有7大工作重點，包括邊境解封後的管理與監測，而降級也是可考慮的方式。但民眾看到的是，指揮中心記者會冷漠報數據，相關官員周末還有空參加陳時中競選造勢大會，政策拍板仍由行政院長蘇貞昌決定。

尤其疫苗採購，指揮中心一再說採購合約列密件將封存30年，結果衛福部長薛瑞元在立法院詢答卻表列各家疫苗保密年限，從5到10年都有，只有買最多的莫德納不同意設有期限。指揮中心這陣子搞神祕，很難不被聯想是為了參選台北市長的陳時中護航。

白宮首席防疫顧問佛奇示警，今年冬季可能出現更危險的新型新冠變種病毒，台灣過去1周確診數在世界名列前茅，等同戳破科學防疫假象，指揮中心有無存在價值請拿出具體作為和成績，不能說說而已。