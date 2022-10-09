美國特斯拉執行長馬斯克「台灣可以成為中國一個特別行政區」的一席說法，撩起國際敏感的千堆雪。馬斯克是動見觀瞻的全球首富、趨勢指標，並且身兼上億人追蹤的輿論網紅，堪稱一句話足以烙印億萬人心意識。

如今尷尬的不只是民進黨政府，從總統府、行政院上上下下才編了大批預算採購特斯拉電動車，想要深度巴結美國卻滿滿的自賞臉巴子。今年的中華民國雙十國慶，正式以「Taiwan National Day」面向國際，接續著更改駐外單位名稱、去除護照封面「Republic of China」等外交手段「偷渡台獨意識」！最終都抵不過馬斯克一句話的效應。

這也同時使得民進黨原本才剛剛為了陳時中名字裡有個「中」字，捨棄了長期的「抗中保台」訴求改稱「抗共保台」，台北市長選情就此蒙上了微妙的國際陰影。國民黨、民眾黨等在野陣營，今後大可大方直接笑取「抗中保台」來用，或者「抗阿中保台」，提醒台北市民必須考慮：今後台北市政建設發展的框架之外，其實嚴肅面臨著深刻安危的「兩岸國際情勢」！

因為陳時中一旦當選之後的台北市，無疑將會是一個由「台獨立場的台北市長」所治理，任憑台獨意識各方滲透盤據的城市。

首先，眼前的「國慶日」，今後再也不可能有滿街青天白日滿地紅的國旗，市政府沒有預算也沒有打算。其次，防疫時期徹底「對陸港澳、對台商、對小明與陸配」各種立場措施採取「最獨、最綠、最狠、最嚴、最卡關、最瞎扯」的陳時中，也沒條件繼續讓台北成為兩岸經貿金融的首選之都，只會萎縮與邊緣。

而最嚴重的，恐怕還是因為陳時中與他的台獨，台北市從此將成為今後兩岸一旦戰爭發動後，「軍事風險最高、精準轟炸最先、波及無辜最多」的城市！

中共強調兩岸軍事「鎖定打擊」台獨分裂分子與外國干預勢力兩大目標，當「台北市政府」的所在地與「總統府」等主要機關，一旦因為陳時中同樣成為兩岸戰爭最初精準轟炸的「台獨目標」之際，全台灣地價最昂貴的北市信義商圈、郭台銘就近居住的富人群聚區，就此將從最安全直接翻轉成最危險。

當綠營的主力側翼每回丟出兩岸牌，動輒嗆罵批判「賣台、舔共」之餘，在野黨藍白陣營始終相對敦厚，竟然從來沒有順逆其道，同樣直接質問陳時中「你是不是台獨分子、你支不支持台獨」？

算算陳時中從牙醫一心攀附政治圈以來，包括醫界本身往來最多最深的，幾乎都是台獨立場濃厚的綠營支持者。如今在選舉衝刺階段，果然毫不意外又開始推出「抗共保台」，意圖激化兩岸仇視情緒來「變現選票」，狡猾取巧的心態一如既往。

馬斯克在國慶日前夕，因緣際會的間接問了陳時中：「是不是台獨市長」？以子之矛攻子之盾，揭露陳時中乃至鄭運鵬、沈慧虹等民進黨各路參選人是否「主張台獨」的真面目，這也攸關每一個縣市在兩岸戰爭與國際情勢逼近下，難以遁脫的地方安危前景。

（作者為資深媒體人）