原本中央疫情指揮中心說BA.5疫情高峰會出現在9月中下旬，數目為4.9萬，結果在10月上旬衝上了5萬，而且國慶假期過後有可能突破6萬。

BA.5疫情曲線比BA.2更為平緩，上升速度較慢，因此若用BA.2達到高峰需要1到1個半月來推論，就會犯了預估過早的錯誤。香港與韓國都在BA.5開始上揚後兩個月達到高峰，而台灣的轉折點出現在8月18日，因此BA.5高峰的合理推估本就是10月上旬到中旬。

以國內疫情領先指標的雙北曲線來看，目前新北已達確診率3成5，曲線卻仍未折彎，而全台只達2成8，當然也還沒達到高峰。事實上BA.5要達到高峰需有至少百萬人確診，但9月13日BA.5占比才過半，當時新增為2、3萬，至今累計才正要接近百萬。

中秋後的4.9萬例實因假期效應，同理可知，國慶過後除了原本的曲線上升動能，也會有返鄉與出遊的短期拉抬效果，加總起來將把案例推到新高，甚至延續到下下周。

目前BA.5疫情其實正在推向高峰，之後還會有1到2周的高原期，因此疫情出現緩解最快也要到10月底，而降到2萬例以下恐怕已是11月底的事了。每日死亡人數近來又攀升到50到70例，各縣市專責病房空床率降到3成以下，顯見BA.5疫情絕對不容小覷。

如果BA.2在新增5萬例時，國人謹慎因應，那麼面對傳染力更強的BA.5，當然不能鬆懈。BA.5能被壓成平緩的上升曲線主因有二，一是疫苗覆蓋率，二是民眾自主防疫，如果這兩個利器都棄守，那麼切莫以為台灣不會成為下一個日本。須知目前未染疫人口仍達5到6成（黑數不如一些人所講那麼多），BA.5仍在暗處虎視眈眈，伺機撲向防疫鬆懈的人們。

國境將於10月13日解封，屆時正逢BA.5疫情高點，雖然因為入境人數管制，陽性案例比起社區案例相當有限，但如果隨後剛好疫情上揚，民眾便可能怪罪給「0+7」，因此入境人數應暫時維持上限，視疫情走勢再做放寬。確診者隔離天數有人提議縮短成5天，此舉在學理上並無太大問題，但須加上第6天自主快篩陰性的規定。

疫苗打氣隨著解封氛圍瀰漫而疲軟，令人擔心，須知疫苗對Omicron的感染保護力只有3個月，如果第4劑或次世代疫苗施打不理想，到了年底，集體保護力下降，曲線一定再度上揚。

BA.5染疫雖然絕大多數仍是輕症，對高高齡族群仍構成威脅，因此家中若有80歲以上的老人家，仍應避免家庭內感染。口罩規定放寬的呼聲漸起，實為短視之見，須知口罩一旦拿掉，Rt值將會上升一半，疫情勢必再起。

BA.5疫情規模在國外大都是BA.2的一半以下，但如果接下來國人提早鬆懈防疫，不只高峰可能破6萬甚至7萬例，死亡人數也將超過5千，恐將付出沉重代價。（作者為醫師）