永續發展是目前最當紅的話題，但是這到底是個假議題，還是真議題？這攸關地球到底真的能永續發展，還是終究會深陷汙染、跨過難以回頭的臨界點。對此，可從三個標準來檢驗。

第一項檢驗標準，是美國到底願不願意推動永續發展。永續發展是聯合國積極倡議的，這是因為地球汙染已經非常嚴重。從工業革命以來，製造最大汙染的是西方國家，尤其是現在的美國。坦白講，美國老大哥如果無心落實永續發展，不管聯合國怎麼努力，這終究只是個假議題。

2022年8月，美國通過拜登總統對氣候、稅收和醫療保健的《降低通膨法案》，這項4300億美元的支出計畫，雖然名義上是降低通膨，但其實有3700億美元是用於氣候目標，包括為了鼓勵美國民眾購買電動汽車而提供稅額減免7500美元。

拜登有心，但美國是資本主義國家，重點是強大的民間業者是否配合？這一點可以從美國主要上市公司的表現來看，根據研究指出，MSCI、S&P 500的公司，對於地球暖化至今仍然有「重要貢獻」，會造成溫度上升。這一點如果沒有改變，地球永續發展終究只是空話。

第二個檢驗標準是永續發展的指標是不是真的能夠落實節能減碳。有很多人批評現在的一些永續發展指標，只是形式遊戲，甚至變成美麗的包裝。各種永續指標到底發揮了什麼真正貢獻，需要有更客觀的科學研究來呈現，否則各種永續報告書裡面琳瑯滿目的數字，終究只是華麗重於實際。

第三個檢驗標準是一般人在日常生活中到底重不重視永續？有沒有真正落實？舉例來說，台灣很多社區都做到了垃圾回收分類，有一些民眾卻未必配合。除此之外，清潔公司運走之後，真的貫徹了嗎？還是最後都當成垃圾丟掉？由小見大，如果一般人平常沒有身體力行，如果清潔公司沒有真正落實垃圾分類，要說地球真能永續發展，恐怕很難讓人相信。

永續發展是當務之急，但還沒真正引起應該有的重視與注意。一般人熟悉的概念是1999年提出的「企業社會責任」（corporate social responsibility, CSR）；聯合國2005年提出 ESG（環境、社會及公司治理）；2015 年又通過「永續發展目標」（sustainable development goals, SDGs)。20多年來，已有不少貢獻，但還是有很長的路要走。永續發展到底是真是假，就看能否通過前述三項檢驗了。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）