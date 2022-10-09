全球首富、科技狂人馬斯克還沒走出「俄烏和平方案」被聲討的陰影，又拋出「台灣特別行政區」，再次捲入最敏感的政治漩渦中。有趣的是，無論是台灣朝野，還是大陸官方，都對馬斯克的提議或拒絕、或批判、或冷對，兩岸果然「一家親」，在美國人面前，自信全都不見了。

走出戰爭陷阱的轉機

朝野聽到「台灣特別行政區」7個字，膝射式的反應絲毫不令人意外，畢竟誰都無法接受中華民國被降格為北京管轄的一個特區，一些民粹呼籲「抵制」特斯拉電動車，反智言論聽聽就好。值得玩味的是大陸官方反應，外交部和國台辦擺出一副「容不得外人說三道四」的口氣，官媒也給馬斯克貼上「妄議」和「不當言論」標籤，反倒是媒體人胡錫進表現出鼓勵和寬容的態度，大陸網民也不乏樂觀其成的聲音。

馬斯克的提議明明有利於大陸對台主張，為何官方消極以對？首先，馬斯克是一個特立獨行的商人，討論公共話題一向「自走砲」，昨是今非的例子屢見不鮮，陸方或認為沒必要隨之起舞。其次，馬斯克剛剛提出的「俄烏和平方案」中，包括聯合國監督烏東重新公投的提議，大陸肯定會擔心，若馬斯克一時興起再提出「台灣應公投決定是否成為中國特區」怎麼辦？

和台灣朝野對馬斯克不由分說的抗議相似，大陸官方對馬斯克「台灣特區論」的回應確保政治正確，顯然自信、魄力都不足。馬斯克之所以提出「台灣特區」，是因為擔憂美中在台灣衝突衝擊全球經濟，這種觀點符合美中合作、和平發展的精神，而且對大陸有利，理應高度肯定才對。更何況大陸新版《對台白皮書》曾長篇闡述「一國兩制」符合國際社會利益，本意就是要爭取國際社會的理解支持，順勢借馬斯克之口宣傳既有主張，會比官話連篇的「大外宣」效果要好。

國際社會、全球菁英關心和思考兩岸情勢，和外國政府或官方機構介入或聲援台海議題，是不同的兩個面向，怎可輕率以「說三道四」定性之？馬斯克在中國大陸有大量投資，與北京官方關係良好，並多次表達對大陸體制和效能的肯定。2019年1月馬斯克獲大陸總理李克強接見時，甚至把特斯拉汽車開進了中南海，今年3月馬斯克邀請大陸新任駐美大使秦剛訪問特斯拉工廠，相信秦剛與馬斯克的交往，引導了馬斯克對美中關係的理性認知，也連帶影響到他對台海的思考。

對台工作要順勢而為

果不其然，秦剛最新在推特發文的基調，與一天前北京官方對馬斯克略顯僵化的回應，明顯有所調整，他表示：「我想感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲以及他關於建立台灣特區的想法」。由此可知，在第一線充分接觸西方政治與民意氛圍的秦剛，顯然抓到了「順勢而為」的思路和辦法，而這種靈活務實的身段，恰恰是這幾年來大陸與台灣民意溝通所欠缺的。

馬斯克對兩岸和平方案的思考，應成為兩岸走出「戰爭陷阱」、不被美國鷹派和台灣獨派牽著鼻子走的轉機。

對於台灣而言，馬斯克的「台灣方案」未考慮中華民國主權，國人不會接受。但民進黨政府壓制對台灣方案的討論，不正是把兩岸關係話語權拱手交給北京嗎？依據美國一中政策，「兩岸中國人」應和平解決政治分歧，也就是「和平發展」的意思。台灣應爭取和平發展的空間，致力於保留和延續中華民國憲政體制，確保三權分立、自由民主和言論自由。這一點正是馬斯克關切之所在，也是台灣未來可以積極爭取和影響國際社會的部分。

馬斯克拋出「台灣方案」，折射出兩岸關係前途已經明朗化，無非是兩條路：一條以戰爭決定勝負，另一條以協商達成共識。前者是中華民族的悲劇，也將造成全人類的災難。而後者當然需要進退、取捨，是為了尋求各方都能接受的最大公約數。不必把馬斯克的建議當成蛇蠍，全世界有識之士關心台海和平、提出有利和平發展的建議，多多益善，讓兩岸人民自己做出判斷和選擇。