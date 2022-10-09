特斯拉執行長馬斯克日前在接受訪問時，針對台海緊張情勢，建議將台灣變成「中國的一個特別行政區」。此言一出，立刻引發民進黨暴跳如雷。另一方面，根據彭博社的報導，近年美國政府做了各種兵推演練，不具名的美國官員透露，一旦台海發生軍事衝突，美方將啟動「台積電緊急應變計畫」，華府將會讓部分台積電工程師搭飛機赴美，並在其他安全基地複製台積電的營運模式。

台積電向來被民進黨政府捧為「護國神山」，重要性不言可喻。然而，民進黨對彭博社這則有關美國將接走台積電工程師、另起爐灶的反應卻十分冷淡。經濟部表示，媒體的報導只是引述少數評論人士的觀點，不是美國政府的意見，更不是美方正式的官方政策，所以不必多作評論。

民進黨對彭博社美方計畫接走台積電工程師的報導，反應雲淡風輕，但是對馬斯克有關成立「台灣特別行政區」的建議，卻十分激動，但這也只是某個民間企業老闆的想法啊，為什麼一票綠營政治人物就那麼在乎呢？

民進黨新北市長候選人林佳龍說，馬斯克只是著眼於自己的利益，「根本就是覬覦中國的市場」；還有綠委豪氣干雲地表示要發動抵制特斯拉電動車，給馬斯克一點教訓。問題是，就算台灣的消費者也願意加入抵制特斯拉，又能發揮多大的作用呢？根據特斯拉的銷售資料，2021年特斯拉電動車在台灣的掛牌數為5600輛，在大陸的交車紀錄則為48萬4130輛，台灣的銷售量為大陸的1.156%。如果台灣真的發起狠來抵制特斯拉，能逼得馬斯克收回建言嗎？如果綠委是馬斯克會怎麼做？

更值得注意的是，身為企業CEO，馬斯克在商言商，為他所經營的企業爭取、尋求，甚至創造和平與發展的機會，不但理所當然，而且是負責任的表現。相形之下，美方再三對台積電表現出欲奪之心，不斷祭出各式各樣的政策威脅利誘、鯨吞蠶食台積電，但蔡政府卻毫不以為意；如今連權威媒體報導美國規畫在大陸侵台的緊急時刻將接走台積電工程師，蔡政府都無所謂；每次美方來個什麼人，必強拉台積電高層作陪的獻媚模樣，真是既無能又噁心。

美國成立「晶片四方聯盟」（chip4），韓國和台灣都是成員，但韓國為了保護本國的半導體產業，態度始終非常謹慎，要求美方不可強迫韓企與中國大陸脫鉤，然後韓方才肯考慮正式加入；反觀蔡政府竟二話不說就歡天喜地加入了，還一副巴不得美國對台積電「整碗捧去」、「all you can eat」的白癡樣。

馬斯克為了賺錢，好歹會花腦筋想想怎麼做可以讓企業的利益極大化；但是，為了讓台積電繼續發揮帶動台灣產業的效益，蔡政府做了什麼努力？鼓勵曹興誠建立黑熊部隊嗎？企業家懂得「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」蔡政府完全不在乎引戰後的生靈塗炭，宛如戰爭販子的心態，才是台灣最大的悲哀。（作者為資深媒體人）