（羅英德上將原著）

●周鳴湘，手斃頑俘

10月17日下午3時10分，我由前線偵察瀏河口及其以西白茆口一帶，敵軍之運輸艦隊以及敵軍輜重之登陸情形回來，本來預定是周鳴湘在休息室等著我回來後，立刻報告全部偵察情況給指揮部，以作當夜作戰之參考。我正拿起一瓶牛奶在喝，周鳴湘右手拿著一支左輪手槍，鐵青著面孔，一邊走，一邊說：「王八蛋，看我非斃了你不可！」問他為何那麼生氣，他說，俘虜人員立刻要去漢口，等船轉去四川，那個飛行軍曹不肯走，怎麼說都說不通。並且用他鎖在手上的手銬，打傷了一個衛兵，所以我要斃了他。我跑過去看，見一輛卡車上6個槍兵和山下上尉以及那個少尉，那個飛行士就死在車旁的泥坑中。

●羅英德，贈送日俘亡友冬衣

我命令卡車不要走，等我15分鐘。然後我馬上將休息室裡已戰死的飛行員掛在那兒的冬季飛行衣拿下了15件，並請工友替我拿了4大箱奶粉、4大箱餅乾、4大箱香煙，都是用不完的慰勞品，交給了領隊的陸軍上尉，告訴他，此去四川要在路上過冬天，飛行衣是每人一件，食品大家用，千萬不要分彼此，尤其是不要為難兩位戰俘。

同時，我請王少康翻譯，告訴山下和那位少尉，這是戰爭，我們都是軍人，必須服從，人活著總比死了來得好；而且他們兩人都有妻兒在家裡等著，千萬要留著活命，將來好相見。此去四川，旅途千里，生死難卜，但總應在求生方面下工夫，千萬要服從上尉押運軍官的命令，不要學那位飛行軍曹的樣子。最後，我告訴山下七郎，很抱歉將他打下來，但是要他好自為之，這是我的工作，如果我不小心，也會被他打下來。而且，今後不知道哪一天，我可能也會被他們的飛機打下來。他們此行目的地是重慶，如果大家有緣分，會在重慶相見，如果他在重慶沒有見到我去找他，那我就是戰死了。人生就是如此，也許他的運氣比我更好也說不定。總之，希望他能好好地跟中國人合作，留得青山在最是要緊。

王少康翻譯後，他緊握著我的手，不肯放開，他哭了。旁邊那位飛行少尉更放聲地大哭起來。我說：「走吧！你們關山萬里，前途多艱，善自珍重，我們重慶見面好了。」我悵惘地看著汽車發動，慢慢地遠離我的視線。

10月下旬開始，作戰更為困難了。第二十五隊調回武漢改入第三大隊；第二十四隊本來還有8架飛機，10月26日，劉粹剛率領4架去太原，當晚劉粹剛失事殉國；南京方面，只有我帶著董慶翔、敖居賢、張若翼等幾個人，支持著上海方面大軍轉進。

位於南京的航空烈士公墓，最早興建於1928 年北伐後。這座烈士公墓曾經遭到過兩次的破壞，第一次是日軍1937年底占領南京後。抗戰勝利後，國民政府徵用2000餘名日俘，整修了公墓附近的公路。 第二次就是始於1966年的文化大革命。（圖文：作者朱力揚）

遭紅衛兵破壞的烈士墓碑：1937.11因時局緊張，在上海、南京保衞戰中犧牲的烈士24人，合葬為一墓穴，其中有擊落敵機11架的空軍英雄劉粹剛等。筆者於2004年憑悼公墓時所攝，墓區還可看到尚待修復，文革時期遭到破壞的烈士墓碑。（圖文：作者朱力揚）

●羅英德護送蔣介石離京，首都淪陷

直到12月6日下午，我在安慶接到由敵前總指揮部作戰科長羅機親自帶來了命令，令我於12月7日晨4時50分前抵達南京上空，掩護最高統帥飛機。

侍衛先遣人員張毓中等人，於12月7日清晨，在鄱陽湖邊等候蔣介石的飛機抵達 。（圖：張毓中「滄海拾筆」回憶錄；朱力揚提供）

蔣介石從南京飛往鄱陽湖所乘坐的水上飛機。（圖：張毓中「滄海拾筆」回憶錄；朱力揚提供）

任務完成後，於12月8日飛南昌，奉命將第二十四隊交新任隊長梁亦權接掌，然後本人則奉調俄國空軍志願隊工作。

12月9日，我將第二十四隊交梁亦權後，我還得去漢口將第七隊以及第八隊留在漢口的人員交代清楚。原因是9月下旬以後，第七隊以及第八隊的飛機和飛行員都沒有了，但地勤人員還有73人，其中第七隊有34人、第八隊有39人。這些人員每日還有工作，於是前敵指揮部臨時發表我暫代第七隊隊長，以帶領這73個人員。第七隊以及第八隊兩隊的番號，由廣西前空軍第一隊和第二隊的人員接收，並改編成為一個新的第三大隊（以原廣東、廣西空軍人員為主），大隊長李凌雲（廣東航校三期），副大隊長林佐（廣東三期），第七隊隊長陸光球（廣東六期），第八隊隊長呂天龍（廣西一期）。12月10日，空軍前敵總指揮部令我到漢口辦理第七、第八兩隊人員的交接工作。

1937年12月7號（南京淪陷的前一周），蔣介石的座機離開南京後，天空上有羅英德駕機隨行警戒，而在江西鄱陽湖邊，已經有侍衛先遣人員在那裡等候。以下是張毓中先生《滄海拾筆》回憶錄中，所描述的這段鄱陽湖邊等待接機的情形。 「12月7日清晨4時，冒著刺骨的寒風，不時地搓著僵硬的雙手，在此起彼落地雞啼聲中，在遠近相應的犬吠聲𥚃，懷著警惕之心，默默地加緊腳步，於天未亮前，到達新址碼頭等候。黎明時刻，我佇立在湖畔，遙望著湖光山色，忽然曙光初露，在光芒耀射之下，隱隱約約的發現一浮動物體，緩緩而來，很快地由糢糊而清楚，由遠而近，漸漸能辨出是飛機的輪廓，我不僅大喜過望，知道一周以來，千盼萬望的領袖座機，終於來到。緊接著，飛機的雄姿盡收眼底，機聲也清晰可聞，這確是一架水陸兩用座機，領袖真的脫離了南京圍城，安全扺贛，我的興奮和喜悅真是無法形容的了。」

●羅英德，漢口再遇七郎

12月11日，我到了漢口，在漢口日本租界有兩幢大房子是我第七隊的隊部。這房子是日本三井洋行所有，目前我們住了170人，有一大部分是眷屬。我在航委會見了林佐和呂天龍，將部隊人員名冊交給他們，可是他們只要機械和軍械人員，其他文職人員和事務人員都不要，因為他們已經有了。我只有交由航空委員會人事處另行調派，於是立刻派了7輛大卡車，將第三大隊所需人員當時就運走，第七、第八隊其他人員就暫時留下待命。

航空委員會在漢口舊日清公司辦公，當我入門口的時候，正好遇到王少康出外辦事。我問他關於他們的情況，他一見到我，眼眶一紅，就哭出聲來了。我請他慢慢地說，原來他們千辛萬苦到了漢口，可是沒有地方住，目前暫住在日清公司的地窖裡，連米都沒有，又沒有哪個單位肯管他們的事，因為警衛團萬團長人還沒有到，這幾天連買幾個饅頭的錢都沒有。我跟他到地窖去看一看，簡直不是人過的生活！裡頭暗得連對面的人都看不到，地面上有1英吋左右深的臭水，日本人撤退的時候，將排水系統破壞，使得上邊還浮著糞便，木板上坐著男男女女十多個人。

那位陸軍上尉出去找他的長官去了。大約過了5分鐘，我的視力才能適應，見到山下七郎，我馬上對他說：「這是戰爭，你們都辛苦了。但是要知道，許多民眾比你們更不如，你們要堅強起來，我馬上替你們想辦法改善。」

這個時候我聽見有女人的哭聲，正好，那上尉管理員也回了，我問他找著他的團長沒有，他說沒有，因為他們是乘汽車來的，而團部卻要由安慶步行到漢口，還沒有到。

我拖著他和王少康，馬上去2樓找周鳴湘祕書，將前後情形告訴了他，他表示可以先發餉給他們，給養3個月，但房子沒有辦法。一則漢口沒有房子了；二則他們正待船去重慶，不必找房子了。我說，如果我找得到房子是否可以給他們住？他說：「我比你清楚，你不會找得到啦！」於是我問他，我可不可以見見周主任？他拿起電話，問湯卜生，說主任有空，我馬上就上去，將情形詳細向主任報告。我說：「我是飛行員，可能明天就會被打下去，我不忍心想像我會有哪種（囚禁）生活。」他想了3分鐘後說：「好，你和鳴湘商量好了。」

我馬上去周鳴湘處，請他派我兩輛大卡車，同時回地窖去，叫他們立刻準備搬家，並吩咐那位上尉，立刻去總務處處長室，支領3個月的薪水和生活給養等項。周鳴湘問我說：「羅英德，你發神精病麼？你哪裡來的辦法？」於是我告訴了他我的做法：第七隊和第八隊全體人員乘船到漢口之後，有機械士、軍械士以及文職人員連眷屬共有一百幾十人，他們以「代理隊長羅英德」的名義，分配了日本租界三井洋行的一間大房子，並且有員工宿舍大小房間26間，廚房、日本式的男工和女工的浴室，房子很不錯。我造冊給第三大隊副大隊長林佐和第八大隊大隊長呂天龍的時候，曾建議他們全部接收，他們不肯要，只要技術人員，帶來7部卡車，將機械士且連家眷130多人都接走了。當時我很不舒服，現在，可解決了我的大問題。上午他們剛走，正好，下午我帶著「俘虜收容所」搬家。周鳴湘也高興了，正好他的祕書處有3家人昨天到了，沒有房子住，分他3間房子，大家都高興地上車去等。

1937 年漢口日租界舊日清公司原址。武漢會戰期間，此地為航空委員會辦公室。山下被押解初到武漢時，就被安排置留在此樓房的地下室。（圖文：作者朱力揚）

●山下人性猶存，愧述日機濫射無辜

在門口，山下七郎看著我，我馬上告訴衛兵，將他的腳鐐打開，他說了句「阿里阿多！」我讓王少康轉告他，在戰爭期間，一切都不能和平時相比，他要多多忍耐。他眼睛紅了，低著頭說：「在這40天的後退行動中，我見到日本飛機對逃難民眾的無情攻擊，自己感到無限的恥辱與悲痛，日本軍應該攻擊的只有中國的陸軍，而我所見到的飛機轟炸的都是手無寸鐵的平民，日本的武士道到哪裡去了？我實在在你的面前感到慚愧和悲哀！」我知道，人到底是人，他還有人性。

下午2時左右，我們到了日本租界的房子，叫人去買了100個麵包和200個茶葉雞蛋，讓大家填飽了肚子，然後分配了房間。我指定由第八隊的喬副官負責今後的全部指揮責任，並由第七隊特務員陳嘉義協助他。這裡還有一個大問題，就是第七隊和第八隊的飛行人員沒有帶走的行李，大概有24個大皮箱，在我看來，都是人員調走時來不及帶走而寄存下來的，十之八九都是已戰死了的人，連我自己也有一個在裡面。我想想，召集第七隊和第八隊的人，我對他們說部隊已沒有了，這些東西都是死了的人的，我將它們分成3份，每隊分8個箱子，第七隊、第八隊、俘虜收容所各一份，然後大家打開箱子，平均分配。至於收容所方面的8個箱子，則由我叫鎖匠來打開，然後平均分給他們。

這時候，我才發現俘虜收容所多了3個女人，一個是收容所管理員那位陸軍上尉的母親（我忘記上尉的名字了），另外兩個是20歲左右的女子，原是隨丈夫逃難，丈夫被日機炸死了，隻身無所歸，上尉的母親不忍心，在路上讓她們上車的。8個大箱的衣物，他們男女13個人分，上尉管理員、王少康、6位槍兵、兩個戰俘、3個女人，很令他們滿意的，尤其是我將七隊剩下來的十幾件飛行衣，日本人每人分兩件之外，全給3個女的，好讓她們去改做別的衣服。

●邀日俘泡澡堂

12月11日那一天，我從早上8點鐘和林佐、呂天龍會合，辦完了人員轉移，送走了130多人，又將俘虜收容所搬了家，讓他們分了24個衣箱的衣物。這個時候，坐下來休息一下，忽然有一個奇怪的想法，我想請山下七郎出去洗個澡。於是我請王少康和那位上尉來，問他們沿途的情況。王少康告訴我，兩個戰俘在沿途見到我們老百姓逃難的情形，及見到日本飛機前後攻擊民眾30餘次，皆搖頭認為那是獸性的行為。他們的思想很矛盾，他們兩次告訴他，他們很後悔沒有戰死，他們是無論如何都不能回日本去了。我說，我想請他們去澡堂洗個澡，會不會出什麼問題。他說山下不會，至於那位日本少尉有沒有問題，那要問山下才能知道。我叫他去問一問，他回來對我說，山下表示：「羅上尉對我們那麼好，我還能給他出問題嗎？包在我身上，今天要我跑我也不會跑，放心好了！」於是，那位上尉管理員、王少康、我和兩位暫時自由了的戰俘，一起去洗了澡，吃了大三元的廣東館。

返回他們的住處去，我對他們說，我明天一早就要回部隊去，以後能不能再見面，那是很渺茫的事，今天他們很自由，明天可能又要帶上手銬，這是規定，希望他們不要介意。總之，一切要大家合作，免生不必要的事端。如果我再來漢口，我一定會來看他們。山下七郎看著我說：「我真希望能當你的僚機，好盡力去保護你。」我留下我的地址給王少康，回去空軍新生社時已經晚上10點鐘了。我覺得很累很累，但綜觀今年的一整年，從來沒有比今天更令我愉快，自覺從心裡感受的滿足感！

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】