「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」，當大陸十一國慶節遇上重陽節，出遊的C位項目自然少不了登高。

這不，深圳青年武瑩和台灣青年覺嘉綺、紀偉祥早已按捺不住，攜手開啟了一場登高望遠之旅。兩岸青年登上深圳「八景之一」蓮花山，賞秋觀景、品味美食、共話民俗，感受不一樣的重陽之秋，好不熱鬧。

●兩岸青年攜手登高望遠，共慶佳節話機遇

重陽節作為中國的一個傳統節日，在數千年的發展過程中，兩岸都保留著登高望遠的傳統習俗，深圳青年武瑩介紹，「登高是廣東必不可少的節日活動之一。其中，最為重視的就是廣州番禺人，他們將登高看做是一種免災避禍的活動，很多人在重陽節前夜就會開始登山，並準備帳篷露營，等待觀賞第二天的日出。當然在深圳，也有不少熱衷於登山露營的人，重陽節臨近，還有更多人加入登山隊伍中」。

相似的重陽習俗讓兩岸青年彼此親近，關於未來的展望也讓青年們碰撞出許多思維火花。2019年，台灣青年紀偉祥大學畢業後就來到深圳打拚創業，其原因之一就是看好深圳的經商環境，「深圳是一座奮鬥的城市，來到深圳就是看好這裡的發展前景。對於台灣青年來說，現在深圳也有了越來越多的便利條件，所以我和很多台灣青年也樂意持續在深圳辦企業、做企業」。

目前仍在讀大學的台灣青年覺嘉綺也是活力滿滿，做好了迎接未來挑戰的準備，「我早就計劃好了，要好好享受大學時光，努力學習嘗試考研，畢業後像偉祥一樣的台灣青年看齊，爭取自己創業」。

兩岸青年邊聊邊走，一路賞秋觀景，攜手登上蓮花山頂俯瞰深圳城市風貌。未來，他們將在這裡譜寫更多奮鬥的「青春之歌」。

●從風箏、敬老中體味兩岸重陽內涵，彰顯共同文化特質

登高望遠，心曠神怡，再來一場酣暢淋漓的味蕾享受，才是這個重陽最愜意的打開方式。

放風箏、品美食、聽音樂……在蓮花山下風箏廣場，兩岸青年暢聊民俗分享趣事，話匣子打開了就關不上。「小時候，重陽節最期待的就是放風箏。俗話說『九月九，風吹(風箏)滿天哮。』說的是重陽風箏滿天飛的盛況」，看著滿天爭奇鬥艷的風箏，台灣青年覺嘉綺不自覺地開啟回憶，想起台灣在重陽節放風箏的趣事，「放風箏時不僅造型各式各樣，還有風箏『打架』的趣味遊戲」。

而在廣東惠州，同樣有民謠唱道：「九月九，是重陽；放紙鷂，線愛長」（「紙鷂」即風箏）。深圳青年武瑩介紹，廣東重陽節期間，秋高氣爽，風力適中，自然成為了最佳風箏時節。每年重陽節期間，廣東惠州、陽江、潮州大批風箏愛好者都會到大型公園裡放各式各樣的風箏，其中，陽江放風箏已有1400餘年的歷史，還有「中國風箏之鄉」的美譽。

傳承至今，重陽節還增添了敬老等內涵。大陸把九月初九定為「老年節」，並將其列入首批國家級非物質文化遺產名錄，台灣同樣把九月初九定為「敬老節」，兩岸都在重陽節前後開展尊老敬老活動，給重陽節這一傳統節日賦予了尊老敬老、懷鄉思親的新意義。

近日剛結束實習工作，拿到第一筆實習工資的台灣青年覺嘉綺就以自己的方式表達敬老之情，向家中長輩遞上「敬老金」，並寫下短書信寄托長壽安康的祝福。台灣青年紀偉祥和深圳青年武瑩也相互分享了自己的「秘密」計劃，「在『重陽節』這個重要的時刻，跟父母以及長輩團聚，打通電話視頻，陪陪家人」。

九九重陽日，無論是登高望遠，向山嶽祈求福祉，保佑家人歲歲平安，還是借秋風傳遞對親人的思念。在新舊、古今傳承演變數年後，兩岸依舊保持著同樣的傳統節日習俗，承載著兩岸共同的記憶，彰顯了兩岸同根同源的文化特質。（白念平、曾廣霖/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）