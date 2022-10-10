陸委會委託學者針對中國大陸「新時代黨解決台灣問題的總體方略」作報告，渲染大陸對台威脅，大陸對台方針政策。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，解決台灣問題、實現祖國的完全統一，是矢志不渝的歷史任務。中國共產黨為此進行了長期不懈的奮鬥，與時俱進，制定和實施對台方針政策，有力推動兩岸關係和平發展、融合發展。

朱鳳蓮的說法跟日前另一位國台辦發言人馬曉光所說，「和平統一、一國兩制是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式」，兩人說詞可說相當一致。對西方國家一直渲染大陸會在2027年武統台灣的說法，無疑是當頭一棒，粉碎他們不實的預測。

台海局勢各方關切

由於中國近來在台海周邊舉行空前軍演，西方國家擔心台海局勢一觸即發，恐將危及區域和全球穩定。然而，當前對於台海動態仍存在許多重要問題，包括：大陸對台方針為何？北京會願意為統一台灣等待多久？大陸會不會出動重大軍力來對付台灣，以及何時出動？北京又是如何看待台灣有事時美國可能介入？

對此，美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）曾蒐集64名大陸、台灣、兩岸關係領域重要專家的意見。受訪專家包括28名來自前美國政府（含民主黨和共和黨政府）的高官、23名前美國政府政策和情報分析師，以及13名來自學界和智庫的頂尖專家。回覆時間為2022年8月10日至9月8日，亦即第4次台海危機發生當下。

調查結果顯示，84%的受訪專家認為，北京會願意為了統一台灣而等待，但不會永遠接受現狀。9%受訪者認為北京尋求儘早抓住機會實現統一，但也有6%受訪者認為，北京願意永久維持現狀。

對於大陸統一台灣的最終期限，專家則是看法分歧。被問及：北京是否為解決台灣問題設定內部最終期限？44%的人回覆「是，2049年前達成統一」，42%的人回覆「否，只要北京仍認為可能實現統一，可以無限期等待」。

另有8%回答「是，在未來15年內實現統一」，回答未來5年內和未來50年內實現統一的專家各有3%。值得注意的是，前美國政府高官回答「可以無限期等待」的比例達50%，高於其他受訪者的36%；39%的前美國政府高官回答「2049年前達成統一」，低於其他受訪者的47%。

所以，大部份美中台兩岸關係研究者都相信大陸不會貿然武統，也就是有84%的受訪專家認為，北京會願意為了統一台灣而等待。這也是大陸不斷釋出和統信息所主導的結果。

西方渲染武統說法

但是，還是有少數人相信2027年會是大陸武統的極限。比較早說出這個時間點的是美軍前印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip S. Davidson），他2021年3月在美國國會眾議院軍事委員會聽證會指出，中國挑戰美國領導地位的步伐越來越快，台灣是中國實現歧途新的目標之一，他擔心中國最快2027年會攻台。

經過一年以後，今年戴維森還是強調這個推估沒錯，因為今年秋天20大過後，習近平將進入第三任期，2027正是他第三任的最後一年，與此同時航母遼寧艦五月初出港，曾在花東外海超過兩個星期，日方示警遼寧艦是在展現，具備從東側攻台的能力。

戴維森強調2027這個時間點之後，歐美各方的戰略專家在評論兩岸關係的發展時，也都以這個時間點作為兩岸關係的關鍵轉折點。引發的各種兩岸和戰的辯論，今年9月更搬上聯合國大會。

聯大會對台海議題感興趣，主要是由美國總統拜登率先在聯合國大會發言時說，美國尋求台灣海峽的和平與穩定，並繼續「反對任何一方單方面改變現狀」。這個言論是拜登首次作為總統在聯合國大會上闡明美國對中國和台灣的政策。

緊接著各國也紛紛發言，歸納起來這些發言大致可以分為三類：第一種是支持大陸的一中原則，呼應北京批判美國挺台動作，如俄國外長拉夫羅夫說：「他們（美國）在台灣周圍玩火」。第二種是批評北京對台灣採取脅迫式作為，呼籲應確保台灣具有足夠防禦能力，如英國首相接受CNN專訪時直言：「我們決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛」。第三種則是重申希望台海和平穩定，但在「選邊站」問題上顧左右而言他，如韓國總統被問及台海衝突時大談北韓威脅。

由於拜登在聯大針對台海議題發言，有意把台海問題國際化，大陸國務委員兼外長王毅在紐約出席聯大發言也充分的表達大陸的意志，他說，台灣自古以來就是中國領土，中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，一個中國原則已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

王毅還強調，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。為達成這一目的，就必須以最堅定決心打擊「台獨」分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。他稱任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將「被歷史車輪輾碎」。

這句「被歷史車輪輾碎」確實相當鏗鏘有聲，對國際社會也有振聾發聵的作用。所以兩岸統一涉及到和戰的問題，應該只有大陸說了算，其他人再怎麼預測，也是多說無益。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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