我們每天去最多次的地方，恐怕就是廁所。使用乾淨的廁所，心情舒暢，反之，坐立不安，快快了事走人。乾淨的廁所要靠大家來維護，維護廁所衛生利人利己，但廁所衛生為什麼還是令人不敢恭維呢？

為別人著想之愛

重點還是大家沒有愛心，有愛心的人不僅會替自己想，更會替別人想。例如，有的廁所會貼標語「請維持清潔，以方便下一位使用人」。有的標語寫「請體諒清潔人員的辛勞，請保持清潔」。這些都是在替別人想，常為別人的方便著想就是一種愛。

男廁所裡有人在馬桶上小便，卻不將座蓋掀起來，以致尿滴到座蓋上，後面要上大號的人就十分不便，要先用衛生紙擦，有時還擦不乾淨，最後只得在很痛苦的情况下解決問題。女性如廁也會碰到這種狀況，座蓋上很髒，有人只好用半蹲的方式上小號，避免直接接觸到座蓋，既危險又影響健康。

德國男人的體貼

這都是因為前面的使用人沒有愛心，只想到自己方便，而沒想到別人。如果是在自己家裡上廁所，多數人會為家人想，而注意廁所衛生。德國許多男人，在家上小號跟女性一樣，是用坐的。為的就是怕小便外溢，弄髒地板。

男人坐著小便，需要解褲，比站著上小號麻煩，但是因為愛家人，願意忍受不便。所以廁所衛生與否，與使用人有沒有愛心，有很大的關係。

我的辦公室有專用廁所，雖然小心使用，有時也會有尿液外溢，我下班前一定將它擦乾淨，免得下班後，還要讓工友來擦拭。清洗廁所雖然是工友的工作，但為什麼要讓他來擦我的尿液呢？

小便斗下的尿液

男廁小號的尿斗下方，經常有尿液，為避免踩到尿液，只好盡量讓兩腳與肩同寬，有時無論如何小心，都會踩到尿，只好將心一橫，管它的，踩到就踩到吧。所以在男廁小號的牆上，經常會看到：「向前一小步，文明一大步，小便向前靠，水滴不外落」的標語。總統府男廁牆上的標語還有英文:「日行一善，超easy，向前一步，利人不損己」。

廁所洗手台，經常到處都是溼答答的，水和腳底的灰塵、泥土相混，更是遍地髒濕，感覺惡劣。原因是大家洗完手，總是習慣將水甩在地上。有的洗手台邊備有擦手紙，一張就夠用，有人卻偏偏唰唰的扯了二、三張，在手上捏一下就去掉，十分浪費。廁所洗手台之所以會發生這些眾人皆知的不良現象，都是因為大家缺乏愛心所致，在家如廁就不會犯這些毛病。

董事長以身作則

從前我擔任一個慈善基金會的董事長，基金會行政人員人力十分精簡，沒有專人負責打掃，那麼誰要掃廁所呢？大家都不願意。我自己率先來掃廁所，既然董事長掃廁所，那麼掃廁所就不再是卑微的工作，結果同仁都自動掃廁所，一點問題都沒有了，所以只要有愛心，並力行出來，事情就會迎刃而解。

上帝造人，男女有別，男人如廁較女人方便甚多，所以在公共場所，尤其是觀光地區，女廁經常大排長龍。碰到這種狀況，有時我會叫她們到男廁來方便，有人連聲說謝謝，也有人搖搖手，表示不好意思。

女廁應比男廁多

這種現象由來已久，在建造公共廁所時，怎麼不曾想到女廁應比男廁多呢？最後此事終於反映到立法院，立委主動修法，規定公共場所的男女廁比例應為1：5。關心女性需要，這是愛的表現，但幾十年來對此困難視若無睹，則是沒有愛心的冷漠。

很多事都可用來檢視大家的愛心夠不夠，就以一般人的如廁問題，都可以顯現這個社會的愛心有多大。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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