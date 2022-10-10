「抗中保台」一直是民進黨選舉口號。隨著兩岸關係對立走到極端，恐讓「抗中倒台」，地動山搖代價陸續浮現。在沒有充足政策配套下，難怪民眾嚴重質疑民進黨的兩岸政策方向，從迫切少子化衝擊私校倒閉潮與兵役政策世代不公重大矛盾，都讓民眾看清當兩岸處於「對抗」，蔡政府根本無力「保台」事實現狀！

民進黨有本事高喊「抗中保台」，就要有能力負責誰要承擔「抗中」所帶來的「保台」代價苦果？隨著少子化衝擊私校倒閉潮來了，不知道蔡政府怎解決生源不足的現實面問題？本該是兩岸若處於和平架構下，在大陸畢業生已來到千萬的量體規模擴大趨勢下，台灣私校必然能靠吸引這1%的陸生，就能維持生存也不用面臨倒閉退場危機。現在蔡政府要私校自立自強，在搞成「對立」的兩岸僵局下怎招大陸學生來台？6年後怎面對有50校恐退場消失？流浪教師怎麼辦？

總不會蔡政府又是老調重彈，喊出不負責的任新南向招生？難道忘記新南向學生成長幅度趨緩，去年學生總數不增反減為5.5萬人。教育部曾鼓勵技專校院設「新南向產學合作國際專班」至今人數不斷創新低。加上新南向產學專班亂象叢生，發生來台實習跟所學內容斷鏈，外籍生成為廉價血汗學工與人口販運處於一線之隔，讓新南向招生品牌已經徹底變成「心難向」。

除此之外，從美國試圖打造台灣成巨大武器庫，兩岸兵凶戰危下引爆兵源不足回復徵兵議題，也讓蔡政府現行兵役政策不公問題浮現，徹底引發世代當兵不正義根本性矛盾，民眾就問難道只當4個月兵就無需回去補足未來役期延長部分？恐讓「抗中保台」苦果代價一代推一代，現在誰信「抗中」真能「保台」？面對年輕人不願參軍只想當官，抑或只當替代役與4個月兵，都徹底讓「抗中」能「保台」成天大笑話。

根據美方「美中軍力報告書」揭露解放軍已擁有跨海戰力，早已經超越蔡政府的認知想像，台灣延長兵役訓練流路兩年，才足以擁有「抗中保台」實力。現在蔡政府淪為口水的「抗中保台」備受民意挑戰，在選舉壓力下，可以看見民眾對於兵役延長的明確表態，卻暴露蔡政府為了討好年輕選票，似乎政治多於軍事專業的考量，不斷推諉轉嫁「抗中保台」代價苦果給下一代。

事實證明，「和中」才能保台。按照目前蔡政府不負責任「抗中」挑釁，一定「倒台」。動不動就用過去馬英九任內「兩岸和平」框架的和平紅利說嘴，既然蔡英文選擇「抗中保台」，就要清楚告知民眾應要面對一切「保台」所有代價苦果。不然未來任期結束，這些政治責任難道能卸責走人？不需要給民眾明確的政治交代？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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