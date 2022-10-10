蔡英文總統今年國慶講話主題為「給世界一個更好的台灣—堅韌之島．韌性國家」。其中兩岸部分，她期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。而我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。

猛一看，如果去掉｢總統｣頭銜的話，還真以為發言者是中共同路人。蔡英文的用意，當然是想先放下身段，宣示自己並不想陷入戰爭，如果未來真有什麼戰事發生，也不關自己的事，先講先贏不是嗎？

結果這段談話根本是兩面不討好，藍營不會相信，目前兩岸鬧得如此之僵，不就是妳蔡英文造成的嗎？馬英九時代何以兩岸可以交流、互相來往、小三通、大三通、觀光客絡繹不絕，台灣經濟顯得多麼活絡？現在呢？現在呢？

綠營那廂也不買帳，覺青說：｢蔡EE是不是想投共啦？｣、｢談和？中共同路人啦！｣、｢舔共、賣台、沒國格｣。

其實，解鈴還須繫鈴人，要想舒緩台海緊張情勢，還不就操在蔡英文手裡？妳下個命令就解凍了，北京當局難道不想維持台海和平？非要兵戎相見？看妳有沒有這個本事了。

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