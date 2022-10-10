相較於2016年，2021年自殺通報人數增加50%，印證民進黨執政六年，台灣人民越來越痛苦，今年的國慶很blue。

高雄自殺人數飆高，陳其邁以「2019年自殺數更多」辯解，但同樣一位陳其邁，在2011年說「自殺通報數相較於自殺死亡率更能準確顯示社會自殺狀況的嚴重性」；「自殺通報率年年攀高，顯示日子過得痛苦的人愈來愈多」。

按照當年陳其邁的標準，高雄市2021年的自殺通報數比2019年增加29%，陳其邁讓高雄市民更痛苦；放大到全台灣，2021年的自殺通報人數43,469人，比2016年增加50%，蔡英文讓台灣人民更痛苦。

當社會的痛苦感增加，一方面是有自殺傾向的人變多，另一方面就是出生數減少，年輕夫妻對於下一代的到來，產生猶豫；這也就可以解釋，為什麼2021年的出生人數會比2016年減少 26%。

民進黨做了什麼，讓台灣人民更痛苦？這是個大哉問。馬英九總統認為，是因為他任內兩岸關係和緩，出生數逆轉上揚，而蔡總統上任後兩岸局勢緊張，出生數又屢屢跌破下限。

民進黨對馬總統的這個說法嗤之以鼻，認為少子化跟戰爭風險無關；就當作是好了，那麼民眾的痛苦感，又從何而來？陳其邁2011年認為，自殺通報數增加是因為「國人貧富差距快速拉大，政府又無力解決高失業率，都會區房價居高不下，導致中下階層尤其廣大青壯年族群痛苦不堪，乃至做出自殺輕生的舉措」，拿來跟今天民進黨的施政對照，居然毫無違和感。

民進黨執政，名目薪資追不上通膨，鄭運鵬曾說「物價漲薪資也會漲」，今年的實質薪資所得卻是縮水，可見經濟成長的果實，沒有分享到勞工階層。疫情期間貧富差距再度拉大，科技、航運業風生水起，內需、服務、觀光業卻陷入困境，也造成弱勢產業的相對剝奪感。

更深層的失落，是這六年來台灣民主的「幻滅」。馬政府對標案秉公處理，於是「幫馬英九沒好處，罵馬英九沒壞處」；民進黨則試圖延續威權時期的「恩庇侍從體制」，用政府資源讓自己人吃香喝辣，自然做得再差也有人護航。

高雄自殺人數、自殺通報數飆高，這理應是檢驗陳其邁政績的標準之一；有人批評「不該拿自殺議題政治操作」，但十一年前陳其邁拿自殺議題政治操作，卻沒有類似的正義之聲。馬英九做不好大家罵，陳其邁做不好罵大家，這是台灣民主的現狀，那麼不能檢驗執政者的民主，還是民主嗎？

「抗中保台」的本質是「抗威權保民主」，中共武力再強，也只能堅定台灣人民對民主的信念，卻只有民進黨能從內部，讓台灣人民對民主失望。滿清與其說是被革命黨推翻，不如說是被自己的顢頇終結；國慶日真正值得紀念的是：理念的破口在內而不在外。（作者為政治幕僚）

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