蔡英文的台獨戰術，是不斷移形換位，以假亂真，假裝自己越演越開心。今天是「雙十國慶」。民進黨照例要利用這個「中華民國國慶」，來演台獨的戲。要幹嘛呢？「中華民國」是什麼？中華民國就是中國。所以，民進黨的目的就是把「中華民國」等同於「台灣」。狸貓換太子。

先是形象設計。傳統的紅藍白，變成藍綠。雙十，變成尖刀。然後在英文耍花招，變成Taiwan National Day。什麼？台灣國慶日？台灣什麼時候建國了？沒有建國哪來的國慶日？但他不管，他就是這樣硬幹。

搞了日本國會議員的「日華懇談」組織，跟台灣立法委員在雙十牽手走過觀禮台。

招牌變成台日跟日台。意思是，日本國會議員也支持我們這樣搞。當然也找了美國國會議員來參加雙十。

大會竟然不是安排台灣的表演，而是特別安排日本京都橘高校吹奏部，來「國慶表演」。這是文化總會秘書長李厚慶的點子，蔡英文欣然同意。由台灣的文化總會出錢，負責全團93人來台灣的班機住宿交通。所費不貲啊。

文化總會，是要幹嘛的？這是個老組織，原來叫做「中華文化復興委員會」。是兩蔣成立，要「復興中華文化」的。後來一步步改名，最後變成「文化總會」。傳統上會長就是領導人。蔡英文要搞的文化，當然就是台獨文化。所以文化總會，其實就是文化台獨總會，用文化搞台獨。近來工作重點，是搞用文化搞親日總會。所以找日本高中來雙十慶典表演，完全符合台獨親日要求。就是即使是雙十節，都要弱化中國符號。強調台獨主張。要加強台獨國際化。

今年雙十主軸，叫做「守土衛國，你我同行」。可是我們要守的這個「國」，到底是什麼國？我們的敵人是誰？日本公務船在花蓮港外驅趕我們的科研船。他們是不是我們敵人？美國打定主意要在台海引發戰爭，他們不是我們的敵人嗎？他們才是我們的敵人吧？

台灣本來就是中國領土，今天台獨掌權，是因為美國扶持，是因為國民黨喪失理想跟認同。也是因為國民黨沒有能力跟美國對抗。當蔡英文講到，要「保衛台灣的主權跟民主自由」時，坐在貴賓席的馬英九跟宋楚瑜都主動鼓掌起來。蔡英文說台灣有「主權」，馬宋也竟然鼓掌。說要捍衛所謂的「台灣民主」，國民黨更是磕頭如搗蒜。

蔡英文演講裡，還主動提到，她很欣慰男女老幼主動去「民間防衛組織」，接受民間防衛訓練。這指的當然就是黑熊學院。台灣「國防部」成立的「國家防衛研究院」的所長蘇紫雲，主動幫民間的黑熊學院拍視頻，當講師。你覺得這代表什麼？當然是黑熊學院就是官方力量。

美國台灣政策法裡明明白白規定，美國要調動台灣的全民防衛機制。這什麼意思？參考一下烏克蘭，全民皆兵，打到最後一個烏克蘭人，也不准你和談。就這個意思。所以，你覺得，這黑熊學院背後是什麼力量？

蔡英文的演講主題是「給世界一個更好的台灣——堅韌之島，韌性國家」。強調韌性，說要打造「韌性國家」作為發展目標。這事實什麼意思？就不會改變，堅定台獨下去。

她說要向北京喊話，說「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」。所以她是要和平的？當然，因為台灣絕對打不過大陸。所以，站在蔡英文的立場，她絕對不想兵戎相見。可是美國需要台海戰爭。所以拚命鼓勵蔡英文搞台獨。

蔡英文說要在「理性、平等及互相尊重下，我們也願意跟北京當局，尋找雙方可接受的，維持台海和平穩定的方法」。這幾句四平八穩，假裝一種愛和平的態度。

是吧。理性、平等、互相尊重、和平穩定這幾個字，誰能反對？

貓膩在於，他們要你理性平等，要把台灣當成一個國家。他們要你在他們搞台獨的時候理性。互相尊重的意思是，我尊重你中國，你尊重我台獨。

蔡英說要維持和平穩定，這總是是好事情吧？和平穩定，就是講印太戰略，你台灣海峽的秩序，要在印太戰略下面，讓台灣去中國化，讓美國徹底控制台灣。然後，中國不可以不高興，不可以反對，不可以阻止。這樣，就是所謂維持台海和平穩定的意思。

蔡英文在雙十節，再一次宣示了台獨不會停，會拉著美國、國際一起來。當台獨嘴巴講和平，意思就是她搞台獨，你得和平。問題是，中國不會讓你如願。中國必定會統一。（作者為作家）

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