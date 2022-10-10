北韓9日凌晨再度試射兩枚彈道飛彈，飛行高度100公里，航程350公里，是近2周來第7度試射。4日試射飛彈射程達4500公里，飛越日本本州北端空域，全國瞬時警報系統要求青森及北海道民眾避難，造成JR東日本北部區間列車暫停行駛。日本首相岸田文雄譴責北韓造成的威脅，稱絕不能容忍。日本研判，北韓的目的在吸引美國的注意。

對話才能舒緩朝核問題

美國總統拜登上任後，對朝核問題冷處理，未與北韓進行對話，北韓近兩年重啟飛彈試射，但從未越過美國設下的1000公里紅線。北韓頻繁的試射雖未構成對美國的威脅，卻使日本飽受威脅，北韓自9月下旬以來，短期間高頻度的試射飛彈，更是前所未見。韓國軍方認為，此為趁美韓聯合軍演，警戒相對鬆散時的「乘隙而入」，表達對美國雷根號航母前進東海的不滿。

日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓4日發射的飛彈射程，可能是有史以來飛行最遠的距離。日本海上自衛隊退役中將伊藤俊幸研判，北韓在飛彈穩定飛行的技術上獲得突破。韓國國家情報院在國會報告中提到，在中共20大後及美國眾議院選舉前的期間，北韓極可能進行洲際彈道飛彈（ICBM）試射及第7次核試。朝核危機再度升高，為東亞區域安全投下變數。

為因應朝鮮半島的緊張情勢，岸田旋即在首相官邸與美國印度太平洋司令阿奎利諾舉行會談，就進一步加強美日同盟威懾力和應對能力，及美、日、韓展開緊密合作的方針達成一致。6日，岸田與拜登進行電話會談，重申美、日、韓三方共同應對北韓威脅。然而，日、韓向美國爭取安全上的保證不僅無助緩解北韓帶來的威脅，更可能使朝核危機螺旋向上，惡化東北亞安全事態。

「對話」才是舒緩朝核問題、維護朝鮮半島和平之道，但拜登無意與躁動的金正恩對話。拜登強調他對動作頻頻的北韓一點也不擔心，「對北韓欲採取的各種行動已經做好準備」，在韓國總統尹錫悅及岸田首相聽來，無疑是句空話。美國的難處，在於與中、俄關係不睦，難以恢復「六方會談」，以美朝及兩韓的兩組雙邊對話模式，在川普及文在寅主政期間的操作，證明非但不足以成事，更淪為金正恩的緩兵之計，讓北韓在飛彈及核武能力上獲得長足進步，未見解決危機的機會，足證在中國缺席情況下，朝鮮半島無核化無從實現。

日韓皆須改善對中關係

中、美對朝鮮半島無核化的立場一致，但北京主張應在外交對話管道下，逐步實現「非核」的目標，極限制裁施壓北韓並非良策。聯合國安理會5日召開會議討論北韓問題，祕書長古特雷斯譴責北韓破壞安理會決議，呼籲平壤與有關各方重返談判。大陸駐聯合國副代表耿爽表示，對話協商是解決半島問題的唯一正確出路，若對話推進順利，半島局勢即會相對穩定；反之，對話陷入停滯，甚至出現倒退，半島局勢即會緊張升高，安理會應在朝鮮半島問題上發揮建設性作用，而非一味示強施壓。

韓國統一研究院北韓研究室長洪敏認為，對北韓的遏制能力，是確保國安的必要手段，但「過度強調手段，會讓安保陷入危險狀況」。南韓，日本同受北韓飛彈及核武威脅，亟需緩解北韓升高的危機。為此，岸田與尹錫悅皆須致力改善對中關係，此不單為經貿利益計，更為戰略安全上的需要，而美國亦須照顧日、韓兩大東亞盟邦的戰略利益，降溫美中對抗，創造雙方再續合作的空間，促使北韓背後的老大哥中國能施壓北韓回到談判桌，共同拆解北韓飛彈與核武危機。

美國前國務卿季辛吉預判習近平二十大後將改善中美關係，但拜登須適時遞出橄欖枝，向北京發出改善中美關係訊號。外交上對美亦步亦趨的岸田將不會錯過將天秤些微向北京傾斜機會，穩定日本的周邊安全情勢。