上周美國商務部宣布一個史無前例嚴苛的管制，對象是大陸，未來先進的晶片、半導體設備都限制對大陸出口，台灣身為半導體製造大國，在中美已殺紅眼的晶片大戰中，一定要小心因應，確保國家利益。

美國對大陸發動的晶片大戰，不論高舉的是什麼人權、體制、民主之爭，但骨子裡其實就是霸權之爭，美國要壓制大陸的追趕，已經是毫不客氣，甚至不擇手段了；除了限制、管制本國企業對大陸的晶片與半導體設備出口外，連其他國家都在管制之列。

台灣與韓國被美國要求參與「晶片四方聯盟」（Chip 4），表面理由是分享技術，但真正的目的是為了限制台、韓半導體產業與大陸的關聯互動。不過大陸是全球最大的半導體市場，台、韓都是半導體出口大國，不可能割捨這個市場，更何況，美國發動的晶片大戰，短期而言，大陸必然受傷、延緩半導體的進步；長期而言則可能轉空為多，大陸將被迫全力發展本土的晶片與半導體設備，如果成功則可掙脫美國的「卡脖子」。

台灣在中美晶片大戰中除了小心拿捏立場外，更要適時爭取國家利益，這點韓國做得遠比台灣高明。韓國政府對加入晶片聯盟擺擺姿態，就讓美國對韓國半導體廠商「網開一面」，台灣廠商則無此待遇。

蔡政府似乎從不對美國老大哥說不，因此台灣人萊豬也吃了，波音客機也買了，武器更是不論適合與否，美國要賣我們就買。但半導體產業是台灣最重要的產業與籌碼，就某種角度而言，美國政府正在掏空台灣半導體產業，蔡政府該學學韓國政府，適時向老大哥說不，多替台灣企業爭取利益。