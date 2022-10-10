5G開台營運兩年多，作為手機重度用戶的你我，真正感受到5G的好處與優勢了嗎？如果從NCC在7月公布的用戶規模來看，台灣5G用戶數僅567萬，與全台手機用戶數2318萬來看，滲透率只有24.46%。

關鍵在於，你我手機上的APP都是從4G時代延續過來的老款，滑滑臉書用用LINE，甚至收看高畫質影片，4G頻寬皆已能夠滿足。蘋果遲遲不發表VR與AR的消費端裝置，以及各種虛擬實境的殺手級應用還沒普及，都導致元宇宙的新時代，還要再等等。

回顧5G競標過程，中華電信、遠傳、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等5家業者，向政府上繳總標金達1421.91億元，創下全球5G競標金額第3高的天價。這導致用戶每月資費降不下來，5G吃到飽要花1399元，相比4G的499元吃到飽，消費者當然很無感。

台灣之星、亞太電信難以用低資費賺到錢，5G標金也是不可承受之重，只能選擇嫁入豪門。面對政府作莊的賽局，眾家業者上繳4G與5G競標金共2608.4億，這天價金額最終還是要消費者埋單，電信三雄當然不做蝕本生意。

To C還有許多變數，To B正成為5G最佳落地場景。以智慧工廠為例，日月光就攜手高通、亞旭、資策會、愛立信、富鴻網、戴夫寇爾，於晶片的封裝測試工廠中全面採用台灣5G 終端設備。具有數千兆位元速度和超低延遲的無線光纖寬頻網路，是台灣主流製造業與半導體「護國神山」產業，進軍智慧製造與「工業4.0」的成功範例。

因為智慧工廠的建置需要在生產線上連接製程設備，以傳輸大量製程資料，但現行WiFi無線網路資料傳輸速度不足且不穩定，導致移動式應用無法有效使用。具備超寬頻、低延遲及高可靠性等優勢的5G專網成為解決方案後，擁有極高的上下行資料傳輸速度及大網路容量，是打造智慧工廠的基礎，並能提供高度資安及保密的需求。《5G租賃專網新商模—電路板產業智慧製造論壇》超過10位海內外產官學研講者，將會分享第一手的國際級智慧工廠成功做法。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰認為，5G發展的下一步是邁向獨立組網，以推動如工業物聯網、雲端服務領域的產業成長，這正是5G賦能台灣的最佳示範。

半導體與硬體代工，還有龐大的關鍵零組件製造聚落，仍然是台灣的強項。透過大數據與人工智慧，以及區塊鏈等新興技術趨勢，未來如何「軟硬兼施」，開創智慧製造的新天地，就是台灣跨越這一波高科技景氣低谷的關鍵了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）