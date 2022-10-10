連通俄羅斯和克里米亞的唯一橋梁被炸，俄羅斯總統普丁指控是烏克蘭的恐怖行為。這很可能是事實，俄烏戰爭自此也進入了新的里程碑。因為克里米亞自2014年起就併入俄國，比起在俄軍入侵地區的交戰，這是烏克蘭更直接地對所謂的俄羅斯領土進行攻擊。

其實要炸克里米亞大橋，技術上並不難，甚至連自殺攻擊都不用，算準時間把裝滿炸彈的貨車停在橋上，司機搭同伙的車離開，在油罐列車經過時遙控引爆就可以了。令人意外的是，該大橋不只是克里米亞的生活供給線，更是烏克蘭南部戰事的軍火補給線，俄羅斯竟然完全沒預想到它的安全問題。只能說俄軍指揮官們和普丁一樣，一直輕視烏克蘭，也一直低估烏克蘭的作戰能力，因此軍事和心理的防備都不足，結果被炸得灰頭土臉。

相較之下，先前北溪海底天然氣管被炸，就更詭異了。在深海下對厚重的鋼管成功進行多處爆破，這不是一般軍人做得到的，不排除有技術水準更高的「外人」提供支援。至今沒有人出面宣稱作案，但以其攻擊了俄羅斯挾制歐洲的一個重要籌碼來看，幕後黑手主要是想削弱俄羅斯，而且不太在乎歐洲所受到的影響。

克里米亞大橋被炸，充分體現了俄軍現在面臨的最大問題：戰場太大，補給困難，後續開始乏力。任何補給線，包括通過克里米亞和烏南赫松前線的鐵路，只要幾個爆炸就能卡住運補，普丁若是把軍力都調去守住漫長的鐵路，那前線還剩多少軍人作戰？這也是為什麼烏克蘭一直鎖定鐵路進行打擊，因為打一個點就能癱瘓一個重鎮的戰事，軍火補給沒到，仗根本打不下去，很多軍人的士氣就先垮掉了。

然而，納入領土已經8年的克里米亞遭到攻擊，對普丁而言會是格外羞辱的挫敗。他祭出更強硬的手段回擊，任命作風殘暴的蘇羅維基擔任烏克蘭戰場最高指揮官，烏克蘭城市札波羅熱的住宅區遭到猛烈空襲，札波羅熱的核電廠（歐洲最大核電廠）也受到徹夜炮擊，未來的攻擊若導致該廠無法維持對核燃料的冷卻，恐將出現和當年車諾比一樣的恐怖核災。

自從掌權後，22年來普丁順風順水，順到自認可以為所欲為，終至踩出了讓自己踢到鐵板的那一步。烏克蘭比想像中硬骨頭，歐美源源不斷提供軍援，俄軍愈打愈有氣無力，都是普丁沒料想到的。原來世界並不會臣服於他，事情也不一定照著他的計畫走，現在的普丁，恐怕是既憤怒又拚命想奪勝，以證明自己毫無錯誤。

歐洲希望普丁能放緩攻勢，和烏克蘭進行停火談判，畢竟歐陸一體，戰火對所有歐洲國家都是立即而迫切的危機。美國則樂見戰事拖垮普丁，消耗俄羅斯的國力，俄國社會陷入分裂動盪。烏克蘭卻是想繼續打，它是被侵略的受害國，不對抗就沒生路，放棄反攻就會繼續被普丁看扁。當普丁祭出核彈威脅時，主要是想讓歐美對烏克蘭施壓，好讓前線俄軍得到喘息，守住自己占來的地盤，但這和烏克蘭的國家利益是衝突的，澤倫斯基恐怕不會接受。

所以，俄烏戰爭還會繼續激烈地進行，烏克蘭人固然付出血肉犧牲，但普丁付出的代價也會愈來愈高。