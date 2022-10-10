今年蔡英文總統發表了上任後第7次的國慶演說，其中最受矚目的應該是在兩岸關係上，她提出了「期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢」、「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」、「我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。」這些明顯放軟姿態，尋求兩岸逐步化解緊張、恢復交流的表態。

兩岸問題的定位詮釋與鬆緊拿捏，一向是中華民國總統近年來國慶講話的重中之重。蔡英文2016年當選就任國家元首，從甫上任時重申「維持現狀」並呼籲兩岸盡快坐下來談，到去年拋出兩岸論述的「四個堅持」，強調互不隸屬，過去6次談話，隨著美中關係惡化和美方立場的變化，態度也愈來愈強硬。到了今年，當世界都認為台海已成一觸即發的火藥庫時，蔡英文卻未隨之操作抗中火勢，而是暫時踩下煞車，向對岸喊話降溫。

為何如此？這應該與當前台灣的內外環境因素有關。正如蔡總統一開始就說「再過3天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來。」這意味著台灣現在萬事莫如民生疾苦急，全民都期待著出國旅遊、做生意賺錢、過正常生活，這個節骨眼上若還一味鼓吹抗中殺敵，豈不是白目透頂？讓兩岸盡速恢復正常交流，不啻是表達為政者愛民之心，也是把球丟回給對岸！

另一個原因是年底九合一地方大選，性質上並不適合操作意識形態議題，而且最新民調顯示蔡英文處理兩岸問題的能力一再受到質疑，這時若再對大陸強硬以對，只會雪上加霜，甚至對2024總統大選形成更大內傷。

民進黨重返執政以來，每到國慶，蔡總統對國號講了幾次？國旗、國歌怎麼安排處理？這些技術問題就會被媒體拿放大鏡檢視，例如今年就馬上被統計出，蔡總統一共提到「中華民國」3次，「中華民國台灣」3次，提及頻率和執政後歷年相差不大；與往年一樣，內容提到最多的還是「台灣」，今年總共提到51次。

其實「量化」多少並無意義，「質化」的漸進推移才是重點。因為蔡英文治下的國家定位論述，一是「中華民國台灣」的「新國號」、二是「新兩國論」的互不隸屬，這兩項已在去年明確下樁，成了超越中華民國憲法，而且是台灣年輕世代覺得毫不違和的政治現實。這個現實很殘酷，國民黨當然可猛力批判，但卻不能只是新亭對泣、自拉自唱，必須以智慧、技巧去克服挑戰。

國人皆知，民進黨現在是明暗兩手策略，既是表面接受、迂迴壓貶中華民國，卻又不敢改憲法、建立真正的台灣國。蔡總統如今除了拋出橄欖枝，還會有什麼後續具體的和解措施？大陸又會如何回應？明年進入總統大選的新局面，情況與對應又有什麼新變化？一切都還在未定之天。

（作者為資深媒體人）