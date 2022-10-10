國安局長陳明通訪泰行程被洩漏，在立法院備詢時說華為是罪魁禍首，這說法千瘡百孔太容易戳破，國安局還要堅持？持續被恥笑外行？

泰國情治局對此案沒正式公開解釋，其上級機關，通常會針對交流事務發言的總理府也沒說話，而陳明通在立法院說了：「泰國海關監視器基本上都是用華為的。泰方已給我方說明『主要是他們』。」泰國不講話，國安局挺身代替泰國認錯，不得體。

比起國安局長官在立院的答詢，國安局內部的訊息較精確且合理：「泰國私下認為自己出問題，但沒指名華為」。所謂自己出了問題，與人事內鬥、是否應該與台灣往來，都可能有關，但華為實在不是議題重點，是枝微末節，且更可能是不存在的枝微末節。泰國境管邊防用很多華為產品，這是國安局自己的觀察，還是泰國方面真這樣講？泰方私下認錯與泰國海關有無用華為是兩事，但國安局不只公開代表泰國情治局發言，還超譯了泰國的解釋，把這兩件事串接起來。

華為在泰國沒那麼厲害。泰國也是資通產業大國，監視器相關產品的製造、安裝廠商以曼谷為中心，250公里方圓內相當規模者超過100家，包括外資設立的工廠、國際品牌的銷售商，泰國外銷相關設備每年價值約40億台幣。華為很大，但在泰國生存辛苦，要面對歐洲品牌、泰國在地廠商、印度、印尼等東南亞要角的競爭。就算泰國出入境設備都是華為產品，整個系統是閉路，與外網切開，這與網際網路駭客何關？

有治安系統情資官員私下的分析戳破國安局在立院的講法：「若說是海關系統被駭，那流出的飯店帳單、航班出入境表如何解釋，這與監視器何關？」國安局若有苦衷想遮掩，情有可原，但說法要仔細編織。國安局並非故意侮辱台灣人的智商，認為隨便說兩句就可打發，而是幫局長陳明通編織說法的屬下本是資訊無能。國民黨立委在質詢時說，必須全面清查所屬人員手機、通聯，包括駐外武官等。這說法沒錯，但沒意義，這些本來就該做也會做的事情，與本案無關。

查洩密案的基本原則，首看資料形式，可以判別是哪個環節出紕漏，也可以判斷流出的是一手文件的副本，還是加工整理過的二手訊息。以促轉會故意洩漏或誣指黃偉哲是抓耙子為例，其外流的資料就是加工整理的，不是原始紀錄，據此便看出，國發會檔案局、參與研究案的教授嫌疑較小，而有權力看到研究成果的促轉會高官嫌疑大。

政戰局近日的類似出遊洩密案，其流出的資料一看就是該局內部的行程手冊，自己人編的，政戰局有內鬼賴不掉，只能坦承。國安局案，資料不只出入境時被拍下的大頭照，飯店帳單等其他資料與泰方經手接待者有關，可能是衝著國安局前副局長陳文凡，更有可能陳文凡只是倒楣，泰方內鬥把他捲入而已。此案前副局長與現任局長皆無辜的可能性高，但把整個局公開推託給中共認知作戰和華為，未免太無知。

民進黨立委藉此談華為5G的威脅，也是胡扯。泰國的5G建設的確超越台灣，如火如荼的5G市場裡，諾基亞（NOKIA）在泰國是要角，在地經營2G、3G與4G已30年，是泰國第1、第2大行動通訊業者AIS、TrueMove H的重要5G合作伙伴，也是第3大業者DTAC的首選5G對象。這是泰國的市場現況，不管喜不喜歡華為，都無須將其誇大為無所不在監看泰國每個角落的巨獸。華為5G在泰國醫療產業有顯著貢獻，這形象與民進黨立委坐井觀天的想像大不相同。

國安局被洩密，一開始民進黨說是中共認知作戰，現在加上華為當新題材。政府單位要帶風向，反而凸顯自己知識經驗的不足。國安局招募新血，2022年招募31名，招考大宗為資訊組24名，看來的確有這樣的需要。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）