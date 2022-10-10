今年國慶很悲情，正如蔡英文總統國慶演說中所指出，疫後的世界面臨經濟衰退、供應鏈重組、極端氣候、自由民主世界秩序被顛覆等挑戰，每一項挑戰都對台灣生存發展造成威脅。不但如此，台海戰爭似迫在眉睫，美國規畫把台灣變成「龐大武器庫」，美國智庫兵推提出接走台積電工程師、炸毀台積電設備廠房的抗中策略，美國巨富馬斯克擔心戰爭爆發，提議把台灣變成大陸一個特別行政區，加上總統府國慶裝置以青白色為主調，全無喜慶感，「中華民國」4個字彷彿消失，高懸的「慶祝111年國慶」字樣，竟把3個1橫排，粗看成為「慶祝三年國慶」。內外交相迫下的國慶已夠悲情，聆聽蔡總統的演說，已不只悲情，更讓人悲哀。

二戰後建構的世界秩序，已有效運作將近80年，創造出人類前所未有的繁榮與安全，台灣抓住世界潮流而成為東亞四小龍之一。但近年全球民粹崛起、社會權威解體、全球化退縮，世界秩序逐漸裂解，最近兩年又遭遇疫情與俄烏戰爭衝擊，全球陷入極不確定的狀態。台灣高度依賴國際貿易，需要穩定的世界秩序與安定的外在環境，情勢原已極為不利，卻又面臨40年來最前所未有的戰爭威脅，確實危機四伏。

激化抗中氛圍 逃避責任

蔡總統對危機並非無感，但她能閃就閃。她在演說中指出疫後世界秩序的4個劇烈變化，包括隨通膨而來的經濟衰退、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，堪稱精確。但她不願意面對台灣已成為「全球最危險的地方」，美國規畫讓台灣與大陸「玉石俱焚」的事實，因而把台海危機隱藏在「自由民主世界秩序遭受挑戰」項下，把台灣的危機包裝成全世界的危機，企圖逃避自己應承擔的責任，但全世界除烏克蘭與台灣外，還有哪裡會更危險？

蔡總統針對這4個劇烈變化帶來的挑戰，提出打造韌性國家、強化社會安全網、建立民主韌性、提升國防戰力4個因應策略，表面看起來都對症下藥，細究卻禁不起檢驗，尤其她已兩度執政，一些政策在競選期間就納入政見承諾，選後也列為施政重點，卻未見成效。譬如社會安全網，6年來不斷傳出殺警案、暴力殺人案、暴力性侵案，監獄死刑犯不執行、屏東挖眼殺人未遂嫌犯被釋放，台北市發生街頭問路性侵案，嫌犯竟已連續犯案19次，社會安全網根本漏洞百出，蔡總統卻還誇誇而談社會安全網？

再如極端氣候帶來的異常災變問題，蔡總統提出「淨零轉型」解方，但蔡政府實際作為卻與「淨零」背道而馳。實現淨零排放要減少二氧化碳排放，但蔡總統冒進的「2025非核家園」目標，卻讓台灣在2030年之前必須面對缺電10到15%的惡夢，並迫使台電大幅增加天然氣機組，天然氣固然較乾淨，但依然排放二氧化碳，所謂「淨零」說說而已。

蔡總統在打壓異己、激化抗中社會氛圍，深化選舉威權體制方面倒是毫不模糊。她在「自由民主體制」項下，提出「強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識」對策，文字中性，但放在過去6年蔡政府施政慣性脈絡觀察，可以預判，既然國家正面臨空前危機，抗中是國家安全唯一路徑，那麼，強化資訊管理，讓國人的「認知」不受汙染，自然具有正當性，那麼，選後重啟「數位中介服務法」就是必然。我們要提醒蔡總統，理念、認同與認知都是思想的一部分，認知自由就是思想自由，以反制「認知戰」為藉口限制人民思想自由，舉發、處罰異議者，與專制極權差別幾希。

願與北京對話 卻沒行動

避重就輕的演說，如何能打造出韌性的國家？誠實面對日漸提高的戰爭風險，既要「強化國防戰力」備戰，更要懂得避戰，既要「深化國際合作，跟民主盟友緊密連結」，更要處理好與大陸的關係。「願與北京尋找台海和平穩定方法」的宣示，不能只是宣示，而應有具體的行動。錯誤的政策方向趕快修改、未實現的政策加緊推動，力有未逮就承認並道歉。否則，兩年後將在倉皇羞辱中下台。