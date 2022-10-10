(作者提供)

當台灣皇帝的必要條件是厚臉皮，毫不害臊地吹牛，如果我們期待的政治是務實為民的，那做夢比較快，因為政治詐騙已是常態，政客講什麼，要反著理解，莫讓歹徒教你怎麼操作ATM。

又一次，蔡英文在國慶日大吹特吹，反著聽，我們聽到了什麼真相？

皇上正指導人民怎麼操作ATM —— 民主韌性是守護台灣的關鍵，而且有「三部曲」，一要形成全民共識，二要辨識假訊息，三要藉此深化國際合作。三個大泡泡吹彈可破，反著聽就對了。

民主，是系統化愚民的最佳工具，這笑話十分悲哀：台灣人厭倦了老黨國模式，所以改以全民投票產生新的黨國模式。

差別在哪裡呢？以前皇帝不是人民選的，出事怪皇帝即可，現在皇帝是人民選的，出事得怪人民自己。普選民主的謊言是「下次選對就好」，但問題是「沒這選項」。

為了逼選民硬挑一個爛蘋果，花招百出，各種餵毒，毒性還一次比一次強。投票看似是自由意志，但事實是有一雙看不見的手把你推到投票箱。二十多年來，台灣社會為此付出了沉重的代價，最大的代價就是，明明病入膏肓，還以為自己比誰都健康。

詐騙政治腐蝕人民對民主的共識，所以皇上才要強調「民主共識」，選民若拒絕服毒，皇親國戚們的榮華富貴就成泡影。

所謂「辨識假訊息」，其實是篩汰異議，眾所皆知，假訊息的主要來源，正是當道與其側翼集團，讓假貨辨認假貨，是標準的請鬼拿藥單。「關中天」噁不噁心？「中介法」噁不噁心？「鏡電視」噁不噁心？你不斷犯噁心，他們不斷說這就是民主，而且還「不必去查」。

至於藉民主深化國際合作，說穿了就是將人民驅趕到冷戰圍欄裡，方便美國爸爸拉幫結派，再搞一次全球整肅。問題在於，上一次冷戰，加入美國隊可保興盛繁榮，台灣經濟奇蹟也算冷戰產物；但這一次冷戰，美國隊分崩離析，再選這邊，保證的是國破家亡，阿富汗，烏克蘭，都是現成的例子。

這屆台灣皇帝，用民主粉飾無能；整肅媒體，縱容側翼，以維穩腐敗結構；再出讓自主性給美國，換取虛假的保台口惠；還將半導體業作為貢品，乞討國際關注買虛榮。所謂「民主韌性」，其實是掏空台灣的美化說法，一個可恥的標籤。

經濟，是國力之本，藉外國勢力撐腰，將最大順差來源地標為敵國，全世界只有台灣這麼蠢，而維繫這個荒謬結構的，可不是美國，而是最大順差來源中國大陸。

因此之故，「抗中保台」毫無邏輯論據，就是擺個姿態維持假象騙票而已。實情是，北京將台灣視為己物，窮台形同自殘，因此才維持了這個邏輯不通的兩岸政經現狀，而過度依賴半導體業的台灣經濟，真正的大敵是加速掏空台灣的美國。

「抗中保台」的背後，是對大陸經貿依賴加劇的窘境，所謂「給流氓奉茶」的，正是高呼「抗中保台」的這撮人。

腐敗，已深入台灣骨髓，918地震震出桃園八德運動中心弊案，此「豆腐渣工程」足堪稱為政商勾結最新例證，而類似醜聞根本多不勝數。地方有地方的腐敗結構，中央當然也有中央的腐敗結構，影響至大且深。

其餘不論，光是這兩年的防疫，就冒出了多少弊案？其中，「高端」無疑是腐敗之最，拿公帑掃貨「鬼之藥單」，護航過程光怪陸離，反民主程序一個接一個，逼到民間不得不自己想辦法購買國外疫苗，卻又被「黨國」鋪天蓋地找碴，干涉與詆毀。

而護航者，現在還能選台北市長。

在乏人問津下，過期「高端」也只能銷毀，股票則自220元承銷價增資後，一路跌到如今的75元，更可笑的是，第三期臨床試驗到現在還沒做完。你還記得黨國當初大吹高端與莫德納是孿生疫苗嗎？

國防，作為全球最危險的地區，防衛政策卻完全聽任外國支配，現在可謂1949年以來最無保障的時期。所謂「不對稱戰略」，說白了就是「砲灰政策」，曾幾何時，「巷戰」成了主要選項，尋常百姓都被教育要肉身擋子彈？

皇上吹說要破除對岸的「新常態」，形容詞四濺亂飛，扯謊都不害臊的，百姓問的是：那海峽中線呢？飛彈越過上空隱瞞不報又是怎麼回事？雷根號為何在緊急狀態時躲得遠遠的？為什麼萬安演習有警報，解放軍圍台演習沒警報？

拜登說會出兵保台，美國就會出兵保台了嗎？下一屆還是拜登嗎？美國撤兵阿富汗，不出兵烏克蘭，卻會出兵台海？為台灣犧牲美國大兵的戰略理由是什麼？為何到現在還不與台灣簽署防衛協議，或納入美日安保？

所以皇上的話，反著聽就對了。以上都還沒提到斷交8國的歷史功業呢。

國防，經濟，內政，外交，與民主價值，遭到本屆817政府的「自由濫用」，事實上沒一項在國慶日拿得出手，愈做不好的事，就愈要吹，愈要騙，愈要你感恩戴德，繼續奉獻選票。

這不是國慶日，而是又一個國殤日，在認同層次繼續掏空中華民國，在安全層次開始鼓吹民兵，在經濟層次放手讓美國掏空半導體業，在內政層次持續腐敗並以國家機器打壓異己，在價值層次加碼搗毀民主機制，建立新黨國結構。

這就是2022年10月10日，我們該認清的事。民進黨不倒，台灣怎麼會好？（作者為自由撰稿者）

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