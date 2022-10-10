回顧1994年4月10日的「四一○教改」中，台灣青年的大學就學率從當時的18%，提升到美國的54%以上，藉由更廣泛的大學教育，培養更多具備思考力、判斷力，有國際視野的台灣年輕人才。然而由於少子化浪潮來襲，導致近年來許多學校招生不足而停辦，面臨退場的問題。教育部退場審議會將7間大學列入專案輔導學校，但除了大專院校以外，私立高中職也面臨類似的危機。

根據教育部統計，111學年度起，大學生數將首次超過高中生，未來學生數也將穩定地下滑。今年8月12日大學放榜，錄取率98.94%、缺額學校51所，雙雙創下歷年新高，其中玄奘、大葉、明道、真理、長榮、文化等大學的缺額比例均超過9成。除了大專院校以外，私立高中職也面臨同樣的處境。對此教育部表示，將會有20所以上的高中職被列為專案輔導學校。

因應本地學生來源不足，而向海外尋求生源成為一個新的方式，然而向東南亞及非洲國家尋求生源，並不能解決學生人數不足的問題。本來大陸學生來台灣留學讀書或交換，在一定程度上填補了私立學校生源不足的問題，然而因為兩岸關係進入冰封期，當前除了已經在台讀書的陸生之外，新的大陸學生已然無法來台留學，使得私立大學的生源更加雪上加霜，私立學校轉型或關閉的速度加快。當前共有7所私立大專院校被列入「專案輔導學校」，包含大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學以及和春技術學院。

面臨可能退場的私立學校為了存續，比如惇敘工商職業學校傳出台灣法輪大法學會介入，由已故學者張清溪教授斥巨資成為惇敘工商的董事長，並在 2021 年 10 月 18 日換發法人登記完成。姑且不論法輪功介入惇敘工商的校務營運有多深，然而地方上已有許多不同的聲音傳出，比如法輪功在學校職員、學生和家長都不知情的情況下加入學校營運，會否影響學生的學習？宗教形式的灌輸及宣揚，是否對正值成長期的青少年學生帶來思維上的誤導？在種種疑問未能獲得釐清之前，擬定入學的家長及學生們必須慎而又慎。我們也不得不思考以這種方式，為學校的存續而接受「特殊宗教」進入校園，是否當前需要警醒？

在台灣少子化時代到來的私校退場潮下，如台灣觀光學院、大同技術學院、亞太創意技術學院、台灣首府大學等，已然因為招生不足走入歷史。教育部在9月召開退場審議會，將7間大學列入專案輔導學校，教育部長潘文忠、國教署長彭富源於10月5日至立法院接受質詢時表示，私立高中職則預計將會有20所以上。

要怎麼避免選到即將倒閉的學校？除了學生數、教師數、師生比、註冊率，財務報表也可明確看出一間學校的營運狀況。教育部也依營運能力、償債能力、財務結構 3 項指標、共7項數值，列出私立大學財務燈號，如遠東科技大學數值均為橘燈到紅燈，存續岌岌可危。因此建議应屆畢業生在選擇私立職業學校或私立大學之前，應多評估學校未來存續的可能性，以及是否出現宛如惇敘工商接受「特殊宗教」進入校園的問題。（作者為國際關係研究學者）

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