佩戴心形手寫名牌和配對手環。（圖/深圳《晶報》）

「非常幸運能與你相識」「希望你能給我一個相互瞭解的機會，你願意嗎？」，近日，一場浪漫的「心心相印」聯誼活動在深圳Let's Green織染印游城甜蜜上演。

●活動驚喜連連，台灣青年牽手互動邂逅愛情

伴隨著溫馨的暖場音樂，台灣青年男女紛紛佩戴心形手寫名牌，並抽取配對手環「盲盒」，你一言我一語開啟「頭腦風暴」，討論為小組命名，進一步增進彼此的認識和瞭解。

「擺爛組」「吃瓜組」「放空組」……一系列趣味十足的小組名稱出爐後，好戲真正上演。台灣青年男女以小組為單位展開「灌籃高手」「布布驚心」等激烈PK大賽，在接力投球、小組搶答、編排晚會節目中團結協作、交流想法，現場歡聲笑語不斷。

甜蜜輕鬆的氛圍下，一顆顆在深台灣青年的心在慢慢靠攏，從開始的拘束羞澀到後來的敞開心扉，不少台灣青年相互交換聯繫方式，分享自己的工作生活故事，甜味十足。

去年就來到深圳生活的台灣青年陳慧芳在遊戲中充分展露自己的個性，積極為小組出謀劃策，「感覺有點像大學的迎新活動，很有趣」，台灣青年張晉綸也在遊戲中期待著眾裡尋她千百度，驀然回首的驚鴻一瞥，「希望能夠多交朋友，在之後保持聯繫，找到一位適合自己的伴侶相互陪伴」。

夜風微涼，綵燈閃爍。在蓮花池「心心相印」旁，台灣青年男女留下甜蜜合影，並攜手開啟晚會，唱起溫暖情歌，玩起喝「奇怪水」、塗口紅的趣味懲罰遊戲，持續書寫「心心相印」的浪漫故事。

●三屆聯誼會牽紅線促良緣，愛情結晶讓甜蜜加倍

遊戲「灌籃高手」。（圖/深圳《晶報》）

心心相印晚會現場。（圖/深圳《晶報》）

「今年，已是第三屆心心相印聯誼活動，初心就是希望幫助在深的台灣青年男女搭建平台，讓他們留下美好的回憶。」深圳台商協會常務副會長、婦女會主委游淑燕介紹，2019年第一屆聯誼活動成功促成了一對佳緣——機麗美、尤志彰，並在2021年有了愛的結晶。

兩人甜蜜的愛情故事吸引了44對88位台灣青年男女報名參與本次聯誼活動，目前，聯誼會已經成為台灣青年間交流、互動的重要平台。本次活動由深圳台商協會婦女會、青年會聯合主辦。

（白念平、趙茜慶、高雷、李亦浩、陳家豪/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）