據大陸媒體發布中共太原衛星發射中心於10月7日晚間21時10分，在山東海陽港外海3公里處進行海上發射「長征十一號」運載火箭科學試驗，成功將「微厘空間北斗低軌導航增強系統S5/S6試驗衛星」發射升空，順利進入預定軌道。大陸就歷次以「長征十一號」運載火箭進行衛星布置，首次以海上發射載具近岸發射，引發國際關注。對此，個人就中共火箭技術運用在「軍民融合」發展上，初淺看法：

首先，長征十一號運載火箭為中共航天科技集團所研製小型固態燃料運載火箭。由於體積小，可以輪式發射車機動部署發射。該火箭從2015年起至今，總共進行14次的衛星投射部署。4次在海上進行，其中3次在黃海、1次在東海；3次屬於近海、1次屬近岸。

回顧，中共毛澤東主政時期，力主發展「二彈一星」，也就是核彈、彈道飛彈、以及衛星。而如何將衛星投放至外太空，則需借鑑軍事用途的彈道飛彈之火箭發動機部分。

相信，中共對於「長征十一號」運載火箭快速部署的概念，也取之於中共火箭軍機動式快速部署與發射方式。此即時性的針對一種衛星布置在運行的軌道上，將有助於中共解決短時間、甚至72小時內，以低成本的方式，達到衛星科技運作的後續執行。

其次，由於低軌道衛星，顧名思義軌道較低，如加上衛星眾多，無法解放在陸地上、或全球普設地面站等情況下，運用衛星之間雷射通訊技術，取得地面站構聯訊息的方式，將成為中共試驗北斗導航衛星增強系統的方式之一。

中共火箭發射技術突破導入軍民融合體系。（圖／作者陸文浩整理）

再者，正如大陸宣稱，這種小型化、模組化、低成本、快速組建的模式，將使得運載體系從製造到任務發射完成，有效縮短工期、安全穩定度、高效率，將能達成用戶需求端的要求，勢必成為另一種航天技術新趨勢。

最後，有鑑於中共發展任何科技，均會考量到軍用與民用技術轉換，以及運用等問題。於此，我方需關注此「長征十一號」運載火箭後續是否參與軍用北斗衛星應急機動部署與應用、甚至火箭軍欲以「民船隱匿軍事常規導彈」海上機動、軍事部署等，令人遐想。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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