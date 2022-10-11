若不健忘，都還記得｢老三台｣，分別是1962年開播的台灣電視公司、1969年開播的中國電視公司、以及1971年開播的中華電視公司。依據分配股份來說，三台背景分別是省政府、國民黨、教育部及國防部。在兩蔣時代，三台雖有競爭，但主體意識還算一致，民間社會祥和利、觀眾各取所需、少有紛爭。

其中華視在階段性任務上也做出不少貢獻，譬如當初為推行九年國教，華視成立｢空中教學｣，教育失學青少年，達成「讀書不脫離生產」的理想；國防部推行隨營補習教育、後備軍人教育以及退除役官兵就業輔導教育，解決了駐地分散、師資難求的窘境，這些都是對社會大眾的貢獻。

解嚴後，隨著民進黨｢黨政軍｣退出媒體的呼籲，國民黨乖乖地退了出來，而改朝換代後，民進黨卻變本加厲將綠手指伸進老三台、第四台、Cable台、衛星電視以及絕大部分媒體，當然華視也沒放過。

華視既然被列入公廣集團，當然應保持中立，但是並不！｢三立｣班底現在大量進駐華視，尤其新聞部已完全受｢三立｣主導，從總經理、新聞台長、採訪部經理、新媒體部副理，全是｢三立｣人，說｢華視｣是｢小三立｣也不為過。

不知現在還有多少｢老華視人｣在華視，望著「中華電視公司」六個大字的招牌不知情何以堪？那可是從蔣中正的墨寶擷取出來的，代表華視「傳承歷史文化，維護固有法統」之成立宗旨，現在看來有點諷刺。

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