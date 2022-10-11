我從小到高中都在高雄成長，總覺得政府是重北輕南，因為北部人沒看過，在市中心炸山製作水泥的情景，也不曾有過踏入楠梓就聞到中油，在半屏山製油的刺鼻味道。

後來我當了記者，民進黨再三抨擊國民黨是重北輕南，所以吸收了大批南部選票！後蔣經國時代，他聽進去了，他聽到南部的聲音，在他開放報禁時，他將唯一新增的一張無缐電視執照，給了民進黨蔡同榮籌設的民視。但附有一個條件：民視公司必須設在高雄。但蔡取得執照後就反悔，還是將民視設在台北市。

蔣經國是希望用民視來提昇南部的文化水平，提高高雄市的地位，縮短南北差距，但蔡同榮辜負了蔣的心意！當時的新聞局也沒橫蠻的對民視撤照。

後來衛星電視興起，源起於高雄市的三立電視，也沒選擇高雄作總部，使高雄無法在影視事業發展上，與北部並駕齊車。可見當年的蔣氏，對高雄的發展是關心的，是有計畫的。

後來政黨輪替後，民進黨為了平衡南北，計畫將部分中央單位遷往高雄，但雷聲大雨點小，最後只將國營事業的台糖等少數單位遷往南部，可見民進黨只要高雄的選票，並無真心的去建設或提升高雄。

那年韓國瑜首選擊敗陳其邁代市長，已是一個民心求變的警訊，但敗在韓操之過急，又跑去選總統，才導致陳的補選回鍋。

所以，高雄市如果今天仍然覺得被冷落了，應該怪民進黨的抄近路，在要得選票後，就忘了高雄的存在，由此也可看出高雄市並無所謂的鉄票，政黨若無真心對待，可能換來的就是選民的絶情。

今年的選舉即將到來，情況如何演變，就讓我們拭目以待吧！

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