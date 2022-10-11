由德國6名跨黨派議員組成的代表團於10月2日至6日訪問了台灣。代表團訪台期間的活動諸如參觀、考察、座談等並沒有什麼特別之處，也未受到媒體的特別關注。不過代表團受到蔡政府接待之規格之高卻有些引人注目。不僅外交部長為其舉行正式歡迎宴會，甚至正、副總統、立法院院長也都親自出面接見，和代表團合影留念。幾位代表團成員告訴德國媒體他們不是第一次來台灣，但這次受到如此這般的高規格接待和禮遇卻是第一次，頗有些受寵若驚。

高規格的接待說明蔡政府對這次德國議會代表團的來訪極為重視，因為這是美國眾議院議長裴洛西8月初訪台引起大陸在台海舉行前所未有的大規模軍演之後，一個歐洲大國代表團的來訪。德國是G7國家之一，是歐洲有影響力的大國。如果德國代表團這次訪台能夠撼動一下德國的「一中」政策，台灣藉此在德國進而在歐洲外交上有所突破，那無疑是台當局的希冀和盤算。

然而從媒體的相關報導來看，德國議會代表團的訪台並未明目張膽地破壞德國政府堅持的「一中」政策，代表團本身也未敢踩踏「一中」的紅線，訪問成果恐怕也沒有蔡政府所期待的那麼豐碩。

首先從代表團成員的構成上來說，議會代表團的6名議員都不是德國政府官員，更沒有德國議會議長領銜。訪問台灣、支持台灣是一種時髦的「政治正確」，是議員自己的權力和選擇。和美國議長裴洛西訪台相比，德國代表團的官方色彩不濃厚。可能基於此，中國並沒有大肆抗議，只是由中國外交部發言人辦公室發了一份簡短的聲明，告訴德新社，中國政府敦促德方遵守一中原則，並立即停止與 「台獨 」分子的交往：「中國將採取必要措施，堅決保護國家主權和領土完整」。

其實早在8月初裴洛西訪台之後，台北駐德代表就曾透過德媒專訪喊話德國政府高層「克服心理障礙訪台」，尤其是建議德國聯邦議院議長率團訪台。德國外交部發言人8月8日對此表示，在「一中」政策的框架下，德國與台灣沒有外交關係。發言人還詳細說明包括德國總統、聯邦議院議長、總理、聯邦參議院參議長、外長、國防部長和聯邦憲法法院院長這7人的職位由於「涉及主權」，「與台灣沒有接觸」。由此可見，這個德國議會代表團並非由德國政府派遣，基本上屬於「非官方」，沒有違反德國政府的「一中」政策。

再從代表團的名稱上來說，德國也沒有踩踏「一中」政策的紅線。台灣方面把代表團稱為「德國國會友台小組」代表團，其中的「台」貌似指的是「台灣」，「友台」貌似指「友台灣」。而實際情況並非如此。代表團的德文名稱是Freundeskreis Berlin-Taipei im Bundestag，譯為中文是「柏林-台北議員友好小組」。注意名稱中是「柏林-台北」，而不是「柏林-台灣」，更不是「德國-台灣」。

中國大陸對台灣的名稱極為敏感，對任何有凸顯台灣為一個國家的企圖都不能容忍。 2021年立陶宛打破國際慣例允許台灣使用了「台灣代表處」而非「台北代表處」的名稱，中國政府不惜降級中立外交關係，成為嚴重的外交事件。

德國政府顯然吸取了立陶宛事件的教訓，深諳「台北」和「台灣」一字之差的奧秘。代表團的名字中避免使用「台灣」，而是採用國際上的慣例，用「台北」代表台灣，這樣就沒有了支持「台獨」之嫌。代表團的名稱也可以說是德國政府堅持「一中」政策，不願意破壞德中關係的一個例子。正如代表團裡的議員們向媒體透露的那樣，他們多次申請修改代表團的名稱，但都沒有得到德國聯邦議院管理部門的批准。

台灣方面雖然將代表團稱為德國議會「友台小組」，但不論是為代表團舉行的宴會還是新聞發布會上，懸掛的橫幅其英文翻譯中，都老老實實將其中的「台」寫成Taipei。這裡恐怕多多少少有台當局不得已而為之的無奈。

國會議員有表達支持台灣的言論自由，但德國代表團議員的言論卻也很謹慎，對德國政府的「一中」政策未敢越雷池一步。比如對台灣外長表達想要訪問德國慕尼黑的願望，媒體詢問本次議員代表團團長魏爾胥（Klaus-Peter Willsch），對此他並沒有畫大餅，而是告訴德國之聲：「誰能來，誰不能，我也希望這個規定能有更多鬆動，不過，這是一個有關身分與地位的問題，只有政府如外交部才能回答」。這等於給了台灣外長一個軟釘子。

同是本次議員代表團團長魏爾胥，當被德國之聲問到「您是否支持一個中國政策」時，他並沒有進行直接的回答，而是說，「我們沒有、也不必討論這個問題。無可爭議，這是兩種不同的制度，這邊是自由、法治、議會民主制，當然，我也看到中華人民共和國，一個人口眾多的大國，有著密切的經濟交往，包括同德國。我們希望能找到一條健康的合作之路。」 身在台灣的魏爾胥，回答可謂中規中矩，未失平衡。

誰能說清楚德國議會代表團對台的5天訪問能給台灣帶來多少實在的利益，又能為德國帶來什麼實際好處？（作者為多倫多聖力嘉學院退休教師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※