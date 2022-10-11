「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。對於任何一個國家來說，求生存乃為第一要務，至於如何生存？則仰賴執政者的政治智慧。兩岸關係從原先的熱絡轉變成兵凶戰危，於是任何關於台灣如何備戰？國防建軍方向為何？裝備採購順序？人員訓練科目等就成為熱門的話題。

論備戰，任何只要稍微關心國防政策發展的人，無論是國內專家學者，或是國外的軍事專家皆有能力提出一套辦法，至於能否形成實質的國防建軍政策？政策是否可行？國防部是否買單？是否能說服立院委員？則必須透過實際的溝通與辯證，才有機會形成真正好的國防政策。在台灣若談及避戰，則會遭到社會大眾的冷嘲熱諷，甚至被認定為「投降主義派」，然而從國家戰略的角度來說，備戰與避戰皆須努力執行，前者在於防範於未然，後者在於努力透過多重手段來解決兩造雙方的爭議。

舉例來說，冷戰時期的美蘇，縱然兩強軍事對抗激烈，核彈頭數量足以摧毀全球數次，但最終在古巴飛彈危機後，美蘇因意識到可能會爆發核戰，開啟一系列的限武談判，雙方也互相設置溝通機制降低衝突發生的機會，即使私下軍事較勁不減，但人類終究免於一場核子大戰浩劫。如今的兩岸雖然不會爆發核戰，但以當前的情勢而言，因惡意螺旋持續上升，雙方海空軍更經常地出現在「海峽中線」附近，加上中國無人機有意或無意地出沒在金馬前線，皆加深兩岸發生衝突的可能。

日前國防部長邱國正在立院提及，「只要共軍航空器、航海器越界了，不等它是否有第一擊，就要把它擊毀」，此話一出立刻引發關注，以邱國正的軍人背景說出此話並不令人意外，但台灣對於任何的軍事反應，應列為最後行動，畢竟當開火後所引發的政治效應，恐怕不是國防部單方能應對的，從國家安全戰略的角度來論，如何與對手建立對話、溝通機制？為台灣優先必須努力的舉措。

避戰不可恥。挑釁、引戰、不面對才是陷全民的不義之舉，如今兩岸情勢跌至谷底，國軍基於保家衛國之責，面對實際前線的情況必須提出一些必要的反制之舉，身為三軍統帥的蔡總統，面對兩岸情勢持續僵化，在政治上也無法提出對話基礎，台灣若持續在兩岸政治上無法獲得對話進展，未來兩岸發生衝突的機會將大幅攀升。

避戰不與備戰違背，兩者可以同時並存。避戰可以是政治舉動，備戰則視為國防事務，文武族群的共同合作才是確保台海和平的永續之道，台灣不應偏廢或偏好任何一方，畢竟國家能否永續生存，除仰賴傳統的國防政策外，政治斡旋的手段更是確保對手不輕啟戰端、持續願意和台灣和平共處的最高原則。

（作者為淡江大學戰略所博士生）