蔡英文出身富裕家庭，碩士留美，又在英國倫敦大學LSE學院獲得1.5個博士。應該是英語「呱呱叫」，理應對「Republic of China」和「Taiwan」英文字母，比誰都清楚。今年，中華民國國慶日，英文翻譯突然變更為「Taiwan National Day」，顯然，暗藏獨色。

自蔡英文政府上台之後，破壞憲法明文規定的「中華民國」國號，她稱「中華民國台灣」，或許國人可以勉強接受，但是，將國號擅自改成「台灣」，則茲事體大，不僅要修改憲法，還要舉行「公民投票」通過。因此，蔡英文涉嫌「外患內亂罪」，下台後必須接受法律制裁。

南韓國會各委員會開會，找來內閣部長質詢。近日，為了監查院調查文在寅前總統針對海洋水產部公務員在海上值勤時，不慎掉落漂浮中被北韓槍殺滅屍一案，可以急救的關鍵「6個小時」，文在寅到底做了什麼？只是「袖手旁觀」？文在寅不顧人民的生命與安全。因此，要追究其失職的法律責任。

民主黨國會議員為了保護文在寅，草擬新法案，今後監查院調查的案件事先要送國會批准通過才能施行，以169多數席次的優勢，在國會「橫行霸道」。等於民主黨「自殺行為」，因為，約1年6個月後舉行國會議員選舉，屆時「慘敗」已事先張貼廣告。

有趣的是，民主黨不知「適可而止」，越來越放肆。新任黨代表李在明在國防委員會中指責國防部合參本部長說，美韓日3國海上軍事演習是「親日」行為，甚至批評「南韓升起旭日旗」了。一般認為，李在明是繼承文在寅的「反美、反日」外交政策。

無可諱言，尹錫悅總統在文在寅「勢力」的刁難下，寸步難行。例如，近日，尹錫悅訪問英國、美國及加拿大返韓，被民主黨評判是「外交慘劇」，甚至提出彈劾外交部長朴振。對於尹錫悅的一舉一動，民主黨每天「雞蛋裡挑骨頭」，讓尹錫悅一個頭兩個大。

南韓一直把8月15日光復節當成「國慶日」慶祝，當日，總統有重要談話，類似施政報告，提出經濟等重要政策及外交關係等。南韓不斷保守與進步2大黨輪替執政，始終如一的是，光復節可以看到大大小小「大韓民國」國旗街頭巷尾到處飄揚，典禮上也絕對不會邀請日本人來「插一腳」演出。

111年雙十國慶日台上，只看到前行政院長吳敦義手持「小國旗」揮舞，其他大官顯要臉上表情如「殭屍」，根本沒有慶祝喜氣洋洋氛圍。尤其，蔡英文的演說，不知祖國是何國，又是「中華民國萬歲」，又是「台灣萬歲」，蔡英文的玩耍好像在賣假膏藥。

歷史告訴我們，中華民族與韓民族都有國家分分合合的不幸，但是，一個國家真正要富強，受到國際的尊重，沒有統一是虛偽。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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