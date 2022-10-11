資深媒體人周玉蔻日前多次烏龍爆料前立委蔣孝嚴之緋聞案，引發了一連串爭議，周玉蔻特意休息兩周，就在今天，周玉蔻正式復出重新回到媒體，但周玉蔻死性不改，持續攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安。

回想日前周玉蔻胡亂指控前中華民國小姐冠軍張淑娟是前立委蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角，這樣惡質的爆料，已嚴重傷害了張淑娟女士，著實令人深感遺憾且不恥。

張淑娟女士到地檢署按鈴控告周玉蔻毀謗，周玉蔻也趕到現場，名義上說要在現場跟張淑娟女士道歉，卻是演變成周玉蔻與其他人在地檢署前互罵！周玉蔻本身就不是要道歉，而是炒作新聞。

站在媒體自律角度與政府管制的面向，周玉蔻就該被民進黨的黨營電視台－民視下架，周玉蔻也該立刻退出台灣的媒體！為自己失序的爆料行為負起最大責任！

常在節目上胡亂爆料的周玉蔻，本身就涉及許多官司，例如罵警察和退休警察也遭判刑、之前也胡亂指稱前總統馬英九收受政治獻金2億元挨告，結果被法院判罰180萬元，並要登報要跟馬英九道歉，多起司法官司都是周玉蔻敗訴，屢屢創下台灣司法罕見紀錄。

而周玉蔻胡亂爆料，就好比郭文貴一樣，即是特意透過不斷爆料，來增加自身的影響力，郭文貴通過爆料中共及中國官員之內幕醜聞，在美國社會獲得關注和影響力，郭文貴十分清楚當今世界中美兩國的對立與競爭，也深知關於中國政府及官員的諸多秘聞、貪腐甚至是在那些國家的秘密有助於其獲得美國政府的注意力，並證明自身對美國價值，進而爭取「政治庇護」。

但郭文貴的諸多爆料說法是經不起考驗的，《紐約時報》就曾表示：「郭文貴對於中國政府官員的很多指控未經證實，他的一些說法甚至是荒謬的，很容易被揭穿」。郭文貴信誓旦旦地預言了很多事，最後都被證明是毫無事實根據的瞎猜。例如，郭文貴稱「美國副總統賀錦麗當選副總統第一個訪問國家就是中國」、「2021年9月中共一定會攻打台灣」……，諸多荒誕不經的言論，無不證明郭文貴本身並無真材實料。

網友指稱「郭文貴玩弄了中國，也戲耍了美國」，就連多位海外民運人士也表示郭文貴只會把境外民運搞得烏煙瘴氣，紛紛質疑爆料真實性，決心與郭文貴劃清界線。而這樣的處境，這就好比近期的周玉蔻一樣，許多民進黨的政治人物也全力跟周玉蔻做出切割，還將之前接受周玉蔻訪問的新聞照片和受訪影片全數下架。

因而就其本質來看，周玉蔻與郭文貴兩者間其所謂的「爆料」，最終都被證實為是「政治秀」的成分，他們倆人號稱的爆料越多，被證實偽造的事情就越多。

但台灣的選戰已經進入了最後倒數階段，民進黨政府不講政策，卻特意驅動周玉蔻和相關網軍持續抹紅抹黑，特用烏賊戰法擾亂民眾視聽！這也讓台灣近期的新聞報導方向都是在攻防候選人本身的負面事務，但對於候選人未來施政願景與政策目標，卻無任何討論與聚焦。

就是因為民進黨本身政績乏善可陳，既無法用政策與政績說服選民，那就全面開打負面選戰，透過抹紅與抹黑來號召支持者含淚投給民進黨，但如此糟糕的台灣民主，真的就是真民主嗎？著實令人不敢恭維。（作者為民眾黨中評委、新店區主任）

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