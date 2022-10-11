昨天媒體公佈，台灣的疫情有越來越嚴重之勢，9月統計台灣的確診率是全球第一；染疫數是全球第三。這真是身為台灣人的悲哀，會發生這樣的慘劇，我認為時任防疫指揮官陳時中難逃罪責。

現在我把他荒謬的行為以及卑劣的品格，還有法律的責任在下面做幾點的剖析。

一、醫德：一個醫生基本的信條是救人性命，但是他根本是謀財害命，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗。郭台銘等慈善人士要捐，他都百般的阻撓和抵制。尤其推出不合格的高端疫苗。更是令人匪夷所思。其實，蔣萬安、黃珊珊早應組成「疫苗死亡家屬律師團」，向他索命，同時還要求他公開帳目，不達目標絕不終止。再說，他的仇恨值令我們難以容忍。他對陸港澳、對台商、對小明與陸配各種立場採取最獨、最綠、最卡關、最瞎扯、最仇恨的措施。日前受訪還寡廉鮮恥的為自己防疫打了85分，疫苗採購90分。套一句柯文哲對陳時中的批判：「去死吧」。

二、效率：他天天吹牛「超前部署」，甚至吹牛做的比國外好。但我們從今天的疫情結果論來說，真是天大笑話。這種人如果從政，他的工作效率，他的騙術伎倆，我們已經徹底認清他的真面目，我們還能相信他嗎？我們常聽人說「信得過的產品」，陳時中這個產品讓我們信得過嗎？

三、廉潔：他一系列的狗屁倒灶的事，我們或許可以不跟他斤斤計較，但是立法院要他公布疫苗的價格，他竟然說要封存30年。難怪是蔡英文的愛將，學到了蔡的精髓，蔡的博士論文拿不出來，只好說要封存30年。而他有樣學樣，竟把救命的血汗錢買的疫苗都比國外貴，因此他價格硬是不公開。陳時中，我敢大膽說：「你是貪污重刑犯」!

面對往生的人以及家屬，陳時中你晚上睡得覺嗎？陳時中，你若沒選舉也就罷了，但是你今天要選舉，必須坦然面對選民最嚴格的檢視。我更希望有良心的朋友們，縱令你幸運地逃過染疫，但是你總聽說有一些人受害，甚至往生了，我們難道不能舉起正義的手，讓這個人永遠不能在官場中再毒害蒼生。（作者為前立法委員）

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