上上個周末，英國威爾斯8萬人遊行要脫離英國，高喊「憑什麼蘇格蘭和北愛爾蘭都能鬧，我就不能鬧。」就歷史大趨勢看，19世紀一度統治全球1/4土地與人口的大英帝國，21世紀在蘇格蘭、愛爾蘭先後離去之後，重新回歸到1535年之前的英格蘭王國已非難以想像之事，此即歷史的輪迴。

英國之外，我預見到類似的回歸，也將一一出現在包括中、美、歐、日、俄等主要國家未來的國家運勢之上。

先看日本。如按1美元兌140日圓計算，今年日本名目GDP估計將低於4兆美元，這是自1992年以來，時隔30年首度低於4兆美元，所謂「失落了30年」，誠不虛也。

我曾指出， 1980年代贏得「日本第一」美譽的日本輝煌時代，之所以輝煌，其原因必須上溯至19世紀中葉的明治維新及從甲午戰爭後歷次掠奪至中國的巨大財富，及二戰後受惠於韓戰及越戰等特殊紅利與機緣，隨著特殊因素的逐漸消融，及中國開始的向歷史大回歸，日本運勢的持續下行是邏輯之必然。日本的未來，或將因人口老化及人口規模之萎縮，進一步朝1868年明治維新前的日本歷史主旋律繼續回歸下去。

次看俄羅斯。俄羅斯的前身蘇聯在上個世紀的1960年代國力臻於巔峰，GDP一度接近到美國的60%以上。跟日本一樣，其所以輝煌也源自於許多偶然因素，包括趁中國清末國勢日微之際對中國領土及資源（1858年《璦琿條約》及其後的《中俄北京條約》）的巨大掠奪，以及二戰結束前一刻（1945年）對中國東北產業與資源的大食搜刮；這些偶然因素的紅利，一方面與時俱滅，一方面在其錯誤的計畫體制下快速消融，終告解體。

近20年來普丁的強勢領導，元氣雖略見恢復，但其加速弱化的工業實力及老化的人口規模，均將加劇其下行的趨勢。隨著西方的打壓及中國的崛起，俄羅斯的進一步裂解及萎縮，並朝向其在17世紀彼得大帝時代前的歷史回歸，想必也是大概率的趨勢。

歐洲也不例外，近半個世紀好不容易搭起的歐盟框架，本來就是一個先天條件不良，後天又錯誤擴張的虛弱之軀，如今又被盟友美國出賣，成了對付俄羅斯的犧牲品，在梅克爾之後後繼無人的情況下，持續下行，甚至成員繼續出走，有一天回歸到歐盟前的狀態，亦不令人感到意外。

至於美國，我早已說過，其歷史顛峰是在兩千年，她的超級霸權依恃的5個實力（惡、軟、硬、陰、虛）進入新世紀之後均開始鬆動，「號令天下，誰敢不從」的時代早已一去而不復返，其霸主地位被中國取代，亦是最晚也會在本世紀中葉必然出現的事件，非個人意志所能扭轉。

與幾乎所有國家歷史回歸相似而又不相同的是中國，中國也在回歸之中，卻是朝中國在人類歷史長河中永遠位居全球前沿、甚至第一的歷史主旋律回歸，此一回歸，是建立在中國固有之生產力、競爭力、創新力的重新釋放，再加上此前未曾有的組織力的邏輯之上，無可抗拒與撼動。

21世紀，真是人類歷史上罕見的大回歸世紀。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）