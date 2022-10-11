回顧蔡總統歷次國慶演說，對於兩岸關係的論述方向，從柔性低調漸次剛性高調，從史觀新解導向認同重塑，從定位模糊轉而政略清晰，說穿了，就是想借「中華民國」的殼，上「台灣獨立」的市。民進黨政府遵循蔡路線的漸變思維，意圖斬除台灣與大陸之間的臍帶關係，重新定義「中華民國」的內涵，持續推進「聯美制中」的策略步驟，終將原本安詳和諧的美麗寶島，突變成刺蝟般的超級軍火庫，在中美大國對決的前線，造就了外媒筆下「全世界最危險的地方」。

在蔡總統首任初期，雖否定「九二共識」，但仍強調「不會對抗、不會屈從、不會讓兩岸陷入險境、不會犧牲台灣主權」等「四個不會」，論述相對溫和節制。但至2019年，蔡總統「聯美制中」的策略已然成熟，加上大選在即，為汲取「抗中保台」的選舉紅利，是年國慶演說斷然將國府遷台的1949年當作「中華民國台灣」的起點，悍然切割中華民國先前38年的史實，自相矛盾地將110年的國家生日減壽為72年，其竄改歷史的野蠻粗暴固然令人嘆為觀止，而其別有用心地撕裂兩岸血脈關係，更是手法低劣，讓人不齒。

2020年蔡總統雖然藉由「反送中」與「芒果乾」的選舉操作而順利連任，但是兩岸關係也降至史上最低的冰點。蔡總統為了撫平因選舉而分裂的族群關係並避免進一步刺激對岸，是年國慶大談兩岸相互尊重，和平共存之道，然其言之夸夸，信者幾希？果不出所料，隔年國慶演說中，蔡總統立馬從「四個不會」走向了「四個堅持」。其中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」被視為升級版的「新兩國論」，這種藉著美國「靠勢」壯膽的說法，不僅無助於兩岸對峙的緩解，反而是提油救火、雪上加霜。

今年國慶演說，蔡總統在去年「四個堅持」的基礎上，提出了「四個韌性」的主張，似乎揭示民進黨政府要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等四個面向打造精實的動員反制能力，以號召國人共同「守土衛國」。或許蔡總統意識到兩岸戰火閃燃的危機，也得知綠營慣用的「抗中保台」大力丸，已在年底選戰中逐漸失效不靈，試圖經由「四個韌性」的倡議，來支撐「守土衛國」的保台政策，然因其針對性極強，立即招致對岸的強烈抨擊。國台辦認定這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，渲染大陸「威脅」，借外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，繼續誤導民意，欺騙世人。

面對陸方強烈的回擊，不知蔡總統是否清楚自己搞錯了重點？兩岸之間鬧到劍拔弩張的地步，最根本的原因還在民進黨政府刻意曲解歷史與「倚美謀獨」的心態，所謂「四個堅持」產生的「新兩國論」，正是將台灣推向戰爭邊緣的暗黑力量。學者趙春山也指出，在這基礎上，不可能跟對岸展開「後疫情時代」對話並找到突破點，北京不可能接受，蔡英文的立場「根本就是大內宣」。

另一方面，姑且不論強化台灣的「四個韌性」是不是工程浩大、緩不濟急，就算最強韌的防禦備戰，在以小搏大、以弱抗強的大戰中，也無法避免國土焦焚、人命傷亡與財貨毀損等重大災難，烏克蘭殷鑑不遠，台灣還要重蹈覆轍嗎？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）