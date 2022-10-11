蔡英文總統在國慶演說中表示，願與北京尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。大陸國台辦當晚重申九二共識，並痛批蔡政府沒有緩和台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意。兩岸官方這一輪隔空互動再次以嗆聲告終，反倒是特斯拉執行長馬斯克的「台灣特區論」攪動一池春水，令人感到諷刺。

從國統綱領探索和平統一

蔡總統高喊「兵戎相見絕非兩岸選項」，國台辦卻認為台方搞「以武謀獨」；北京將8月的軍演視為「維護和平統一前景」，台灣朝野普遍認為這是軍事挑釁，無益兩岸和平。雙方認知鴻溝如此之大，遑論積累互信和善意，更何況還有相信2027年是大陸對台動武重要時間點的美方戰略圈。無溝通、無信任、無交流，現階段台海情勢與其說是「維持穩定」，不如說「恐怖平衡」業已形成。

「恐怖平衡」的危險氣息，企業家的嗅覺顯然更加靈敏，這也是為何馬斯克接受訪問談及台海開戰的擔憂，為何台積電創辦人張忠謀認為若戰事一起，台積電也會被摧毀的原因。畢竟覆巢之下沒有完卵，台海戰爭風險愈高，資本、人才和尖端技術就愈傾向於撤離台灣和大陸東南沿海。香港的教訓殷鑑不遠，國際資本因擔憂美中金融戰在香港開打，紛紛出逃新加坡。如今台股在戰爭風險與美國升息的雙重打擊下跌跌不休，已經拉響了警報。

外界普遍預料，即將召開的中共二十大可能將「解決台灣問題」寫入黨章修正案，而中共對台方略、一國兩制台灣方案、武力反對台獨和外來干涉等表述，也有可能在報告提出。但別忘了，大陸改革開放、和平發展的路線不會改變，因而尋求兩岸以和平方式實現統一，也是北京不會改變的優先選項。然而，美方認為和平統一是北京對台採取非軍事的脅迫式統一，陸方也有人鼓吹「圍而不打」、「不戰而勝」等，以至於台灣社會對和平統一難以信任。

和平統一的原意究竟為何？其實李登輝時期早就給出答案，那就是《國統綱領》中，在和平對等之原則下，從經濟、文化到政治、軍事，逐步解決政治分歧的過程。相對於我方循序漸進的早期設計，北京在江澤民時代急迫拋出「國共談判」、「終止敵對狀態」等議程，胡錦濤時代才逐漸找到「先經後政」的節奏，一直過渡到習近平任內實現兩岸領導人峰會。歷史反而證明我方《國統綱領》的合理性，但正是因為兩岸已步入深水區，台灣對兩岸關係前景缺乏共識，對大陸政權仍存有戒心，這才有了蔡英文2016年上任後不承認九二共識、兩岸協商戛然而止的結局。

應承諾和平發展長期不變

持平而論，民進黨自2016年以來的執政、兩岸長達6年的斷線及九二共識光環的褪色，在兩岸關係宏觀走勢下其實具有一定的必然性，但這絕不能成為坐視台海危機惡化的藉口。對北京而言，最重要的是向台灣社會重新闡述和平統一並非是「不費一槍一炮占領和管治台灣」的代名詞，而是耐心和台灣各界共同尋求雙方可以接受的治理方案，即便尚未有共識也沒關係，雙方努力促進兩岸經貿、文化交流合作，直到心靈契合，你情我願之下水到渠成。換言之，在和平統一的共同願景下，大陸若能承諾兩岸和平發展「長期不變」，如此兩岸關係才能回到正軌。

對台灣而言，自由民主的價值固然不可妥協，但不能忽視，台灣所擁有的自由民主恰是中華民國憲政體制的產物，而中華民國憲政體制的另一面，則是以謀求台灣地區與大陸地區的統一為目標。民進黨政府執政6年，都無意修改《憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》最關鍵的前言部分，這樣的「善意」當然要向對岸和國際社會清楚表達出來，這是台灣真正能維持自由民主、和平穩定之「現狀」的唯一辦法。

最關鍵的是兩岸應行勝於言，共同建立起恢復民間交流的默契。國台辦發言人幾乎逐條反駁了蔡總統國慶演說的每句兩岸論述，但獨漏對蔡總統期盼疫後兩岸民間交流的表態，希望蔡政府讀懂「此處無聲勝有聲」，讓重啟民間交流成為拯救和平的第一縷善意。