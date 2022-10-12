台灣老謝化身旅遊達人，今天要帶大家來打卡一座非常迷人的北方城市！北京！這座既古典又時尚的城市，讓我一來便瞬間愛上的城市。北京簡稱「京」，古稱幽州、燕京、北平，這些不同的稱號訴說了北京歷經無數次的改朝換代，穿越無數次的歷史時空，也創造出許多耐人尋味的歷史故事。

自古以來，北京就曾作為六朝的都城，這座走過擁有3000年的國家歷史文化名城，從3000年前的建城，再到超過800年的建都時間，北京逐步建造了許多宏偉壯麗的建築作品，也保有了較多完整的古代建築格局。

不僅如此，北京還是宮殿、園林、廟宇、陵墓和皇陵最多的省市。僅僅在北京，就有七個世界文化遺產，並且每一個都堪稱世界級奇跡，這是作為中國大陸最多的世界文化遺產省市，也是最集中的城市之一哦！我只能說，北京博大精深的文化底蘊，老祖宗的智慧，傳承百年，海納百川。

（司馬台長城/作者提供）

關於北京的城市旅遊印象

北京是中國大陸的首都，整個北京的城市規劃是非常方正的，道路就像一個超級大棋盤，左右對稱，四通八達。從中軸線二環到最週邊的六環城市街道，我們可以看到具有摩登潮流的現代元素，也能看到最道地的老北京城市特色，並且品嚐到最獨特的京味兒。還記得在北京旅行的時候，最有趣的印象就是「問路」，北京的問路真的跟其他城市很不一樣耶！每次問路的時候，路人都會告訴我們，你可以向北走！向南走！向東或向西！好像我們去北京旅行的時候，一定要帶個指南針，才能在找路的時候，分辨得出到底東西南北是哪個方向。北京真的是一座值得大家來細細品味的城市。

如果你問我北京的城市風光到底是什麼樣？

那我一定得告訴你，真的是風光無限！在北京，我們可以感受古代與現代的時空交融，比如說我們走進故宮，這座建成600多年現存規模最大、保存最完整的木結構建築，從傳統守舊到如今的「網紅」博物館，驚豔全場的故宮文創，每每都能讓故宮迷期待，到底有哪些顛覆性的創意，又被設計出來了呢？還有這個最能代表北京城市標誌的「天壇」景點，曾經作為明清時期的皇家祭祀之地。

散落在北京各處的皇家園林，比如圓明園、頤和園、北海公園、香山公園；守護在北京城近郊的萬里長城，每一段美景都讓我記憶猶新，流連忘返，特別是司馬台長城、黃花城水長城、金山嶺長城、古北口長城、慕田峪長城、響水湖長城等，真的是「不到長城非好漢」！萬里長城絕對是人類文明史上最偉大的工程耶！

從白晝到黑夜，每一處皆書寫了北京的風華歲月，這座充滿無限可能的古老城市，從青春洋溢的繁華街市，再到最傳統的老北京「京味」，伴隨四季變換，每一處的故事，每個季節的色彩，北京都給了我們無限的想像空間。遊走在國貿CBD中央商務區，最具藝術潮流的798藝術園區、三里屯太古裡的酒吧，號稱永不打烊的 「簋街」，無數個充滿煙火氣的老北京胡同，比如後海的煙袋斜街、前門的大柵欄、五道營胡同等，簡直是各有各的范兒！

前面說了那麼多北京有趣的旅遊印象，特別想要推薦給大家來北京必訪的一處小眾景點，這座位於北二環五道營胡同旁的「雍和宮」，便是兼具上述我們提及北京的建築之美、文化之美和歷史典故特色，雍和宮這裡格外寧靜清幽，它保有了和故宮相同的建築之美，但卻沒有故宮那裡過於繁雜喧囂的遊客，到底是哪些迷人又有趣的特色，趕快跟我一起去逛逛吧！

（雍和宮/作者提供）

雍和宮與皇家的前世今生

雍和宮的誕生就與清代康雍乾三個皇帝有密切關係，最早是在清代康熙33年時，由康熙皇帝修建的府邸，並且將其賜給了他的第四個兒子雍正，這裡就是著名的雍親王府。大家有看過這部宮鬥劇「步步驚心」嗎？！劇中吳奇隆飾演的四爺，這裡就是四爺的家，有沒有覺得非常的興奮！我簡直是追劇追到了雍和宮。康熙61年，康熙皇帝駕崩，雍正繼位之後遷入了紫禁城，雍正在位三年的時候，他將居住了30多年的雍親王府改為行宮，就成為了現在的雍和宮。後來，雍正13年的時候，雍正也駕崩了，也曾將他的靈柩放於此處。後來呢，乾隆皇帝也在此地誕生，就這樣雍和宮出了兩位著名的皇帝，所以這裡也成為大家公認的龍潛福地。

雍和宮成為藏傳佛教中心

說起雍和宮跟藏傳佛教的淵源，還蠻有趣的。據說雍正非常信仰佛教，康熙在世時，他就曾與康熙皇帝的國師二世章嘉活佛來往密切，雍正繼位之後，更是把他的王府改為行宮之後，分出一半賜給了二世活佛居住，成為黃教上院，供他在京城講論佛法。還有人說，雍正非常信仰佛教，還結交了許多藏傳佛教的大師，更為自己取了一個「園明居士」的法號。後來，到了乾隆繼位，乾隆對於少數民族的治理顯現諸多問題，尤其是西藏跟蒙古，所以乾隆才將雍和宮改為藏傳佛教寺廟，據說這是為了籠絡西藏、蒙古上層階級，緩和民族治理的矛盾問題。所以說，這座被稱為龍潛福地的雍和宮，在乾隆9年的時候，被改為喇嘛廟，這裡頓時成為清政府掌管全國藏傳佛教的中心，雍和宮也成為了清代中後期全國規格最高的皇家寺院。

雍和宮是漢佛與藏佛融合的寺廟

雖然說，雍和宮是藏傳佛教的中心，但我其實更認為雍和宮是典型的漢佛與藏佛融合的寺廟。宮內供奉的諸神菩薩們，就顯現了漢佛與藏佛的融合性。一走進來，門廳內即可見供奉著彌勒菩薩及兩邊的四大天王，這是漢人信仰的佛教文化。走到正殿，可見供奉著三世佛和十八羅漢，這也是屬於漢佛寺院的大雄寶殿。走到後面的萬福閣殿內，還會發現裡面有一尊非常高大的彌勒菩薩，據說這尊非常高的大佛是被譽為雍和宮木雕三絕之一的邁達拉彌勒大佛。佛像全是用白檀樹的主幹雕刻而成，整座佛身重約一百噸，它還是祖國境內最大的一尊獨木雕像，也是目前全世界唯一的一尊白檀香木大佛，是不是超級厲害的！

但是如果我們走向兩側的配殿，就可以發現關於藏傳佛寺的特色了，在兩側可見顯宗和密宗學習的二學院，或者是時輪殿和藥師殿兩座曼陀羅所在，走進配殿，我們還可見殿內供奉著大黑天金剛護法神，真的是顯現出濃濃的藏傳佛教氣息。

雍和宮的建築之美

關於雍和宮的建築之美，最大的特色是融合了中國宮殿式建築及藏傳佛寺的設計項目。比如說，宮內可見大量的藏傳佛教設計項目，遍佈宮內的許多轉經輪；法輪殿中供奉著藏傳佛教格魯派黃教創始人宗喀巴大師的銅像；宮內還可見許多喇嘛穿梭在其中。

另外，關於紅牆及琉璃瓦的色彩變化。在雍正尚未繼位，還是作為貝勒爺的時候，這裡是康熙賜給他的雍親王府，清政府便按照親王府的規格將其進行擴建，將府內所有的屋瓦都換成了綠色琉璃瓦。1983年雍和宮首次被國務院列為漢族地區的佛教全國重點寺院，從這個時候，雍和宮主要殿堂的綠色琉璃瓦，才全部改為黃色琉璃瓦。所以我們現在走進雍和宮看到的黃琉璃瓦跟紅牆，就與紫禁城故宮建築用色規格一樣的。

雍和宮整體的建築佈局，也很有意思，建築的規制基本沿襲了傳統的「前朝後寢」的佈局，外朝部分規模宏大，內廷則相應縮小。所以當我們逛雍和宮的時候，會覺得從南邊進，越往北邊裡面逛，地勢有逐漸高昇的特點，呈現「南低北高」的地勢。空間的佈局是逐漸縮小的。不過整體的建築形式皆是呈現和諧、對稱之美的。

雍和宮真的是一個北京旅遊的寶藏景點呢！我們從建築之美、文化之美，歷史典故，說了那麼多，你是不是也對這個曾經是「四爺的家」產生許多興趣呢？下次來北京記得要來這裡走走哦～（謝雅卉/高雄）