美國眾院院長裴洛西來台後，台海緊張情勢升高；但各界研判，為因應可能的全球經濟衰退，中共在二十大後勢必以內政為優先，台海軍事衝突的可能性並不大。但各界必須正視台灣可能遭遇的經貿風險。

美國商業環境風險評估公司（BERI）發布最新的「投資環境風險評估報告」指出，由於近來兩岸緊張情勢升高，因此台灣的政治風險指標評比由前次的24名下滑到36名；台灣整體投資環境也因而由全球第3名滑落到全球第6名。雖然我政府表示，大陸軍演導致的地緣風險為短期因素，對台灣的經濟運作、海空航運及能源安全等三大領域並無影響，台灣仍是穩定、重要且不可取代的投資環境。

但根據彭博新聞報導，雖然企業界認為東亞發生軍事衝突風險不高，但預料美中持續對抗下，將衝擊亞洲地區的金融和貿易穩定。因此，據傳一些外商銀行為控管曝險，要求員工提出可能的應變計畫以因應可能的台海緊張情勢升級，包括評估香港在內的大中華區員額、減少對台灣客戶的交易服務等。與此同時，彭博新聞也指出，基於政治風險的成本考量，一些跨國保險公司已迴避對投資大陸和台灣的公司承做新保單。

台海兩岸關係的良窳，很大一部分取決於美中的互動。事實上，自美國總統歐巴馬提出「重返亞洲」後，美國對大陸戰略逐步由「交往促變」轉向「競爭遏制」。川普時期，美國對大陸的競爭尚限縮在經貿、科技領域；但拜登上任後，不但延續川普時期的抗中路線，更將與大陸的戰略遏制，上升到制度和價值層面。換言之，川普重視的是調整與大陸的「下層建築」關係；拜登則意圖徹底改變大陸的「上層建築」內涵。

然而，誠如中共一再論述，以美國為中心的西方國家預設的現代化道路，並非人類走向文明的唯一途徑；美國垂範下的典章制度，及其強調的民主自由，並非歷史的終結，而僅是披覆在文明外衣下的文化殖民。

雖然中美兩大國，迄今仍強調兩強必須透過對話合作，以管控分歧；但在美國持續質疑並挑戰中共治理合法性與合理性的前提下，中共認為，美方必須揚棄西方價值優越論，並「端正對華戰略認知」；在理解並尊重中國大陸歷史文化傳承、核心利益，以及人民作出的制度和道路選擇的前提下，中美才能有真正的合作。由這個層次來看，中美之間存在的歧異，現階段將是難以溝通、無法跨越的鴻溝；照此情勢持續推進，中美兩大強權注定走向各說各話。若對抗升級，難保不會演變成冷戰時期的意識形態之爭。

因此，習近平在二十大延任後，雖然一定會試圖尋求與美國乃至西方國家關係的緩和；但如果美國一再挑戰中共的核心利益，對一再重申道路、理論、制度、文化等四個自信、同時又強調要敢於鬥爭的習近平來說，中美關係雖不致於地動山搖，但卻將屢掀波濤。

中共一再強調，台灣問題是不可妥協的核心利益；對打破慣例延任的習近平來說，對台問題上勢必要表現得更為強硬。因此，如果中美對抗持續加劇、美台關係不斷升級，同時兩岸關係更加惡化，台灣必然如《經濟學人》去年封面指陳，將成為全世界最危險的地方。

對中共來說，兩岸關係的根本走向，取決大陸自身發展進程；台灣問題的解決，取決於兩岸綜合實力的較量過程。中共認為：新型兩岸關係要以陸為主，且操之在己；中共不但要成為新常態下兩岸關係的形塑者，還要成為兩岸關係的引領者。因此，二十大後中共將採取更為主動且全面的對台策略：除了持續的軍事威嚇以緩解大陸高漲的民族主義情緒；透過經貿領域的融合發展，以削弱台灣本地經濟動能，將是中共對台政策的核心戰略。可預見：未來中共一方面將以廣大市場為誘因，強化進口替代政策，推動台灣關鍵產業赴陸；另一方面，陸續對台施以經貿制裁，以形成台灣社會張力，迫使我政府進入政治談判。

在中美兩強持續的對抗中，我政府、企業，甚至各界，都必須預判台海情勢可能的變化；並思考如何發揮主體能動性，以因應中共二十大後兩岸即將來到的經貿乃至政治風險。