是不是吃飽了撐著，硬要消化預算搞些有的沒的？文化部居然要將台南「安平古堡」內兩處古蹟更名為「熱蘭遮堡」。更名的理由是：這2處古蹟都屬於荷人所興建，時隔400年，最近又有新的荷蘭時期遺構出土，文資局才決定合併更名。

理由一大堆，說穿了就是｢去中國化｣，｢安平古堡｣是鄭成功以他福建老家地名而命名的，有大中國色彩，｢抗中保台｣當然要去之而後快。

這麼說，西班牙人當時在｢雞籠｣建｢聖薩爾瓦多城｣（San Salvador）、在淡水建｢聖多明哥城｣（Santo Domingo）、｢三貂角｣建｢聖地牙哥堡｣（San Diego）是不是也要恢復原名？台灣是當時葡萄牙人發現的，乾脆也恢復叫｢福爾摩沙｣（Formosa）算了！

台灣有許多地名是老蔣時期帶過來的，民進黨黨部就在｢北平東路｣，另外還有｢天津街｣、｢漢口街｣、｢廣州街｣、｢長沙街｣、｢南京東西路｣、｢重慶南北路｣、｢迪化街｣、｢西藏路｣.....多了去！看不順眼就都改了，改成什麼呢？大概改成日本名字最歡喜啦！類似｢西門町｣、｢大正町｣、｢兒玉町｣、｢樺山町｣、｢乃木町｣....等等最高興啦！要不，把總統府改成｢總督府｣，民進黨大概會樂翻天。

指示牌、教科書都得換，哪來的錢？問過老百姓沒有？什麼事都獨斷獨行，這種事也只有民進黨做得出來。

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