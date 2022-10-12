提及這位94歲高齡，日前病逝的金東吉教授，南韓家家戶戶無人不認識。他的招牌是「蝴蝶結」領帶和鬍鬚，一派英國「紳士」裝扮，金東吉的口頭禪名言是「這是國家嗎？」連小孩也都跟著說，成為一句流行語。

離開故鄉北韓，在延世大學英語系畢業，後來到美國留學，在波士頓大學研究林肯總統獲得哲學博士，返回母校擔任教授，他的學生「桃李滿天下」，上課他不僅幽默，批評政府像「大人」教育小孩。因此，普遍受到學生尊敬。

其人其事。金東吉一生多采多姿，從教授、報社主筆、國會議員、名嘴等三百六十行樣樣出色，經常受邀到各大學、教會演講，自行主持Youtube「金東吉電視」節目，評論時事獨樹一幟，觀眾接近100萬人。

尤其，令人敬佩又懷念的是，他遺囑留言不舉行葬禮，遺體送給延世大學醫學院學生解剖實驗用，房子則捐贈梨花女子大學學生獎學金，正如徐志摩的《再別康橋》詩句裡所說的「我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」般，乾淨瀟灑的離世。

金東吉有3個姊妹，其中，姊姊金玉吉教授，曾任梨花女子大學校長，姊弟2人情深，並且表現傑出，少數「北韓出身者」在南韓成功的模範。

金東吉不分黨派，也不管誰是總統，該罵就罵。在軍人強權時代，他為爭取政治民主，批評前總統朴正熙獨裁，因而有被判刑坐牢10年的前科記錄。大概歷屆總統沒有不被金東吉批罵的人。因此，有人稱頌他是推動民主化的「光與鹽」，綽綽有餘。

文在寅前總統執政5年期間最討厭金東吉。因為，金東吉透過他的電視談話節目，幾乎天天批評文在寅的不是。一般認為，2人屬於來自北韓的同鄉，應該彼此特別「關照」，但完全相反，把文在寅罵得灰頭土臉。

說實話，台灣缺乏像金東吉般的「大人」。受邀國慶大會觀禮的大頭大腦「貴賓」不少，但這些貴賓中敢在蔡英文面前提出批評或建言的人有多少，頗值得懷疑。怪不得，蔡英文沒有「大人」管，所以，隨心所欲，讓國家面貌變成「不三不四」，醜態百出。

明明是中華民國的國慶日，怎麼可以讓日本人揮舞日本國旗，日本人仍然為他們自己建造的「總督府」驕傲？還是把台灣當成殖民地統治？如果，此事發生在南韓，不僅總統要負責下台，說不定還要去坐牢。接受36年的日本統治已夠丟臉，還要把日本人奉為「祖先」嗎？韓國人寧死，也不會再來個「殖民統治」。

自己國家的雙十國慶日，邀請友邦國家元首或國會議員來觀禮慶賀，無可厚非，但是華僑與世人眼裡在莊嚴的場合出現日本國旗「旗海」，掩蓋了中華民國國旗，傷害國人自尊心與國格。

蔡英文與民進黨政府親美、親日是一回事，但是，一個國家要堅守國家與人民最基本的體面與感受。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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