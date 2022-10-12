匹夫無罪，懷璧其罪。台灣無罪，懷台積電其罪。台灣現在的命運很大程度上已經跟台積電（與其他晶片業者）綁在一起，變成了成也台積電、敗也可能是台積電的無奈現況。

台積電創辦人張忠謀日前接受外媒訪問時的一番說法，一方面證實了台積電作為實際意義上的「護國神山」，如何成為遏止對岸貿然對台動武的保障，與暫時維持台海和平的意義，同時也揭示了台灣因為是全球重要的晶片生產基地，就算想要置身事外，還是會被強權作為角逐籌碼操作的現實。

彭博社日前報導，鑒於台灣半導體產業在全球的戰略意義，美方曾在俄烏開戰後，重新思考中國武力犯台的可能性，並模擬在最糟糕的情況下，優先撤出台灣優秀的晶片工程師。

消息乍聽之下的確是很聳動，不過仔細想想美國歷年來的幾次所謂「大撤退」，從半世紀之前的越戰，再到拜登政府上任之後的撤出阿富汗，有幾次是真的「華麗轉身」，做得俐落又漂亮？嘴上說要把優秀晶片工程師撤出台灣，但真要動手做的時候，絕對沒有說的那樣容易。

而且與其大費周章地將晶片工程師撤出台灣，其實早在彭博社的報導之前，近年華府智庫圈對於兩岸倘若真的開戰之後，台灣半導體產業和台積電該何去何從，有過另一種討論：誰也別想得到好處。畢竟中國大陸內部也不是沒有傳出過要攻打台灣，把台積電搶到手的聲音。

所以如果中共真的就要占領台灣，有些美方的兵推甚至不惜要在關鍵時刻炸毀台積電，讓北京無法取得領先技術。只不過到時候是要美方來炸，還是台灣當局自己動手，那就不得而知了。

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