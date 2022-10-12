文化部文資局最近舉辦古蹟審議委員會，決定將台南安平古堡內的兩處國定古蹟合併、並更名為「熱蘭遮堡」，消息傳出，引發各界不同的看法，有的人認為「安平古堡用的好好的為何要改」？只因為這是當年鄭成功命名安平古堡？

稍早文化部長李永得表示這是大誤會，對於合併後稱為熱蘭遮堡，是因為遺構原來名稱叫熱蘭遮堡，鄭成功把荷蘭人趕出台灣後接收，事實上是同一個遺構。從考古來講，以尊稱最原始的建築，再加上最近這一兩年，古蹟的附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在經過調查，也證明是熱蘭遮城的遺構。李永得儼然成為台灣文化古蹟的最後「認證」權威者，似乎把台灣所有的歷史學者與文化古蹟研究者晾在一旁。他有這麼權威嗎？還是官大學問大？

台南市文化局長葉澤山表示，會根據文資局的審議結果做相關的更動，但改名牽涉廣泛，可能會先從市府景點介紹折頁等改起。也就是文化部與台南市文化資產管理處找出共同回應，「安平古堡」本來就不是古蹟的名字，只是俗稱，未來要更改的只是古蹟的名字，對於大家的俗稱不會有變化。或許這些都與李永得意思一樣吧？

看到大家所熟稔的台南安平古堡，台南市文化局硬是與文化部「唱雙簧」，地方政府主張將重要觀光景點莫名其妙改名，中央政府拿「熱蘭遮城」與「熱蘭遮堡」一字之差，贊同淡化「安平古堡」。筆者認為無論是文化部或文化局都是「庸人自擾」授人以口實，浪費公帑莫此為甚!！

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，蔡政府親美、媚日，各領域政策小動作不斷，只會追求去中化，政體完全沒有主體性，「只會為反對而反對，搞文化大革命！」這些論述可能過於延伸，但是台灣早年被荷蘭與日本殖民，有更多的地名如果出現媚日希望回歸日據時代的名稱，難道要比照辦理？因為安平古堡改名「熱蘭遮堡」成功？台灣處處舉目所見都是日本殖民時代地名，像話嗎？

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