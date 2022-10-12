蔡英文總統在中華民國111年的國慶講話上，一如往常地出現了若干令人匪夷所思的政治性語言，而這些政治語言都指向於分裂中華民國的領土主權。

蔡總統說，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來，第73個國慶日。」如果把111減去73，得出的數字是38；那就指的是民國38年，也就是中華民國政府遷台的時間；但這怎麼叫做「中華民國立足台灣」的開始？政府與國家是兩個不同的概念，「中華民國中央政府播遷來台」與「中華民國立足台灣」是兩個完全不同的概念；前者是歷史事實，後者則是暗藏政治意識形態的主張。日本於二次大戰戰敗，把台灣還給中華民國，迄今已有77年，蔡總統的「第73個國慶日」與這77年之間的4年「到哪去了」？

若只說「中華民國立足台灣」，那請蔡總統告訴我們，大陸那片土地與中華民國的關係是什麼？蔡總統敢用這樣的話語去面對《中華民國憲法》嗎？身為總統怎可以不面對國家的歷史事實？說白了，也不過就是暗中切割兩岸的歷史臍帶，偷偷摸摸玩含含混混的分離主義路線而已。

另有媒體計算，在此次演說中，蔡總統講到「中華民國」與「中華民國台灣」各3次，而具有政治意涵的「台灣」則高達46次。這樣的政治傾向與意向實在是非常清楚。而蔡政府不斷走向分離主義，是兩岸產生高度緊張的根本原因。然後在分裂中國的基礎上，要求北京理性、平等、相互尊重下尋求維持台海和平穩定的方法。這個豆腐算是吃到家了。

最令人啼笑皆非的是，蔡總統還說，「北京當局日益升高軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。」但真正的問題在於，「這一切是誰引起的？」這其中隱含著一個非常明顯的問題，蔡總統必須要回答：為何要不斷地走向違反《中華民國憲法》的分離主義路線，然後因此挑起兩岸乃至亞太地區的緊張？再回過頭來增加國防預算，並且還要準備把台灣的年輕人送上戰場？這樣能符合誰的利益？

就在蔡總統以總統之尊表示北京當局「試圖消滅中華民國台灣主權的作為」；蔡總統同樣必須告訴我們，「中華民國台灣是什麼」？是哪部憲法上有這個國名？它的主權與我們有什麼關係？它遭到中共的軍事恫嚇、外交打壓與中華民國有什麼關係？我們為什麼要為它努力甚至去拚命？

如果一個連本身憲法都不能遵守的總統，又怎能領導一個國家？

（作者為資深媒體人）