台灣一向沒有反美的土壤與空氣，甚至可以說台灣人民相當親美。但是最近幾個月一連串的事件讓台灣人民的心裡受到嚴重的創傷，而日益對美國感到不滿，甚至多少夾雜一些反美的氣氛。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，全球許多國家都將目光轉移到台灣海峽，擔心中國大陸可能對台動武。當全世界許多國家都擔心台灣的安全之際，很多民進黨的支持者一開始還認為是「德不孤，必有鄰」。到了9月8日，美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘》電視專訪時表示，一旦中共武力犯台，美國將出兵保台。儘管這是拜登上任以來第4次公開宣稱美國將出兵維護台灣安全，但是台灣人民聽得卻是半信半疑。

國人對於美國總統出兵保台的承諾帶著懷疑的眼光，主要是因為美國政府跨黨派的代表團或國會訪問團一個接一個訪台傳達的訊息都讓台灣人民憂心忡忡。美國跨黨派代表團與國會訪問團對台灣步步進逼，從要求台灣恢復徵兵制，到要求台灣強化後備動員制度，甚至建議台灣男女老少全民皆兵，一直到美國國會提出《台灣政策法》，鼓勵台灣與中共解放軍打一場不對稱的戰爭。《紐約時報》更透露美國計畫讓台灣成為龐大的「武器庫」，讓台灣人民與入侵的解放軍進行巷戰、都市戰或叢林戰。

美國對台灣的政策支持終於圖窮匕現，希望台灣走向烏克蘭化，以消耗解放軍的戰力與中國的國力。台灣人民原以為，就算拜登無法做到「出兵保台」的承諾，但也不至於讓台灣人民對抗強大的人民解放軍，以讓台灣成為美國對抗中國大陸的馬前卒。

更讓台灣人民不滿的就是，美國從行政部門到立法部門都一心一意要把台灣的「護國神山」台積電搬到美國。不僅國務卿布林肯公開表示台積電絕對不能落入中國大陸手中，而且紐約彭博社也說，如果中共武力犯台，美國將全力搶救台積電的資深工程師，甚至在必要時摧毀台積電在台灣的廠房，不讓台積電的技術與人才落入中共手中。顯然，在美國眼中，整個中華民國竟然只有台積電的人才與技術值得搶救，其餘的台灣人民通通成為炮灰，美國也在所不惜。

還有一個讓台灣人民感到憂慮的就是全球首富馬斯克8日竟然提出，為了避免台海戰爭對世界經濟的破壞，他建議讓台灣成為中國大陸的「特別行政區」。儘管他的建議沒有被台灣任何一個政黨所接受，但台灣人民應該擔心美國華爾街、高科技界、金融界與資本家所關切的事物常常能左右美國政府的想法。

拜登政府目前正處於嚴重的通貨膨脹與經濟衰退，如果美國的大企業家都認為犧牲台灣有助於搶救美國的經濟，則多少會影響到美國的兩岸政策。蔡政府興高采烈高喊「抗中保台」之餘，實應保持高度警戒，以免陷入萬劫不復境地。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）