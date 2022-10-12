10月8日，連結俄羅斯本土與克里米亞半島，長達19公里的「歐洲第一橋」刻赤（Kerch）大橋被烏克蘭特種部隊引爆，導致部分橋面受損，3人遇難。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克在推特上寫道，刻赤大橋事件僅僅是一個「開始」。

一語成讖！這果真是一個新的開始。10月10日俄羅斯展開了強力報復，發動自俄烏戰爭以來最大規模的飛彈空襲，俄方從裏海和黑海發射150枚飛彈，目標瞄準烏克蘭的能源、軍事和通訊設施。首都基輔、第二大城哈爾科夫，西部大城利維夫等12城市被炸，已造成至少11人喪生、64人受傷。可以想見，如果報復行動持續加劇，烏方人員和設備損失將會不斷增加；最後若進一步升級為核戰，那就正如美國總統拜登日前所預料，普丁的核武威脅「絕不是在開玩笑」！

拜登在10月6日公開表示：「我不覺得有可以輕易動用戰術核武而不引發末日（Armageddon）的結局。」「我想弄清楚普丁有什麼下台階？他要如何才能既不丟面子，又保住俄羅斯內部大權？」很顯然，烏克蘭現在已主動提供了俄烏戰爭加速惡化的新引信，讓俄羅斯藉機發動空前規模的攻擊。澤倫斯基坦承，「俄羅斯試圖摧毀我們，把我們從地球上抹去」！

這是烏克蘭面對的致命危機。它已從局部戰爭全面惡化而為烏克蘭國家與民族的生存威脅。白俄羅斯總統盧卡申科近日宣布，烏方已炸燬了烏、白邊界的所有橋樑，因此，白方將與俄方組建聯合部隊，共同對抗烏克蘭。

換言之，烏克蘭現在是腹背受敵，它所涉及的範圍，不僅只是烏東四州的分離主義挑戰，或克里米亞分裂造成的國土淪喪，而且是從東至西，同時與俄羅斯以及白俄羅斯這兩個兄弟民族之間的殊死戰。這會不會是一場沒有妥協空間的零和鬥爭？

澤倫斯基已經堅定宣示，他絕不會與普丁和談。普丁也明示「如果烏方在俄領土上繼續進行恐怖攻擊，俄羅斯必將嚴厲回擊！」這是戰鬥民族之間的最後通牒，一旦戰爭號角響起，不但不能示弱，而且難有轉寰，最後恐怕也不會有真正的贏家。

1991年8月間，美國總統布希造訪蘇聯，離開首都莫斯科後不久，來到基輔，他在烏克蘭國會發表演說。布希面對著該地議員要求「獨立」的告示牌，他清楚地告誡所有烏克蘭人民：「你們要拒斥自殺性的民族主義！」

現在，烏克蘭人畢竟還是決定孤注一擲，選擇一條義無反顧的「反俄民族主義」之路，而且寧死不屈、戰鬥到底。而在美國這一方，拜登總統也不斷加碼強化對烏克蘭的戰爭支援，甚至還預言「核戰危機」迫在眉睫。這是美國人的善心、正念與誠意，還是烏克蘭人的堅執、信念與定力？很快我們就會看到答案。

（作者為中國文化大學教授）