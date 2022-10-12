繼日前立委審查行政院預算書時發現，今年8月分掛牌成立的數位發展部112年預算竟高達217億元，且總編制員額597人中竟有一半、300人為不需經過任何國家正式考試即任用的約聘人員後，立委12日再度踢爆，數位部約聘人員的平均月薪竟高達6萬元，比大多數通過國考的新進公務人員的薪資都高出甚多。

對此，行政院人事行政總處官員回應稱，具資安背景、有資安證照的專業人士非常稀有，因此在就業市場很搶手。言下之意，數位部用平均6萬元的薪資能聘得到人，就該偷笑了。

果如此，那請問，數位部的約聘人員是不是每一位都取得了專業證照？如果沒有，那數位部又是根據什麼標準來確定所聘用的人都具有相關的專業能力？是不是數位部的長官們自己說了算？誰能夠進一步查核數位部是不是確實根據國家發展的需求聘用人力、用人的程序是不是合乎規定？

換個角度來說，如果國內的相關人力遠遠不足，為什麼數位部還要跟民間搶人力資源？如果專業人力如此稀缺，政府應該要投入更多資源培育人才，充分供應社會所需才對。

因人員聘用及政策功能不具體，數位部多次引發爭議，包括「韌性建設司」和「民主網絡司」這類單位，給外界的感覺就是拿高大上的名詞來唬人，更不要說「多元宇宙科」是幹嘛的，連數位部長唐鳳自己都說不清楚。蔡政府到底為什麼那麼急著要成立數位部？

一半人力不用經過國家考試、每月薪水直接比照薦任9職等。數位部這等錢多事少的肥缺輪得到你我嗎？先問問自己有沒有黨證吧！